Kè chống sạt lở ở Quảng Ngãi lại bị... sạt lở 06/02/2025 10:53

(PLO)- Hàng chục mét bờ kè chống sạt lở ở xã An Phú, TP Quảng Ngãi bị sóng lớn đánh gây sạt lở.

Ngày 6-2, lãnh đạo UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết bờ kè chống sạt lở bờ biển ở xã An Phú, TP Quảng Ngãi đã bị sóng lớn đánh, gây sạt lở hàng chục mét chỉ trong mấy ngày đầu năm.

Khu vực xảy ra sạt lở.

Theo báo cáo của UBND xã An Phú, do ảnh hưởng của gió đông bắc thổi mạnh gây sóng lớn trong hai ngày 4 và 5-2, tại bờ biển xã An Phú, bờ kè chống sạt lở dọc theo đường bê tông đã bị xâm thực một đoạn dài 40 mét, khoét sâu 0,5 mét.

Lực lượng dân quân và chính quyền địa phương tham gia khắc phục tạm thời đoạn bờ kè bị sạt lở.

Hiện tình trạng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến kè chống sạt lở ven biển và đời sống của 30 hộ dân. UBND xã An Phú đã đề nghị UBND TP Quảng Ngãi xem xét tiếp tục xây dựng bờ kè chống sạt lở ở khu vực đang bị sóng lớn xâm thực, ngăn chặn tình trạng sạt lở đất ven biển ở đây.

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, chính quyền xã An Phú đã huy động người dân, lực lượng dân quân và các lực lượng khác dùng bao cát khắc phục tạm thời đoạn bờ kè bị sạt lở. Đồng thời cử người túc trực tại bờ kè để theo dõi những diễn biến xấu có thể xảy ra tiếp theo.

Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 40 mét.

Được biết, giữa năm 2021, khu vực bờ biển xã An Phú bị triều cường, sóng lớn làm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 200 mét. Hàng nghìn khối đất đá ven biển đã bị sóng lớn cuốn trôi ra biển. Tuyến đường bê tông dọc bờ biển có nhiều điểm bị khoét sâu, tạo hàm ếch, ảnh hưởng đời sống của 30 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 85 tỉ đồng xây dựng khẩn cấp bờ kè chống sạt lở ở xã An Phú. Đến giữa năm 2022, bờ kè hoàn thành, dài 750 mét.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, điểm cuối bờ kè chưa được xây dựng kiên cố đã bị sạt lở đất, xâm thực vào đất liền, ngay vị trí đang bị sạt lở trong vài ngày qua.