Khan hiếm, giá hoa hồng tăng 5 lần trước ngày Valentine 14-2 13/02/2025 17:44

(PLO)- Nguồn hoa về chợ không nhiều, khiến giá hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ trong ngày lễ Valentine 14-2, tăng 2 - 5 lần so với ngày thường.

Sáng ngày 13-2, trước ngày lễ Valentine (ngày lễ Tình nhân) giá hoa tươi có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, giá hoa hồng đặc biệt là hoa đỏ tăng cao gấp 2 - 5 lần với ngày thường.

Theo đó, giá bán lẻ tại các chợ truyền thống dao động từ 25.000 đồng/cành đối với hoa đỏ, và 15.000 đồng/cành đối với các màu còn lại.

Tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), các tiểu thương kinh doanh hoa tươi cho biết, hơn một tuần nay giá hoa hồng đã tăng liên tục, không phải vì sức mua tăng mà là do lượng hoa về chợ giảm, khiến hoa khan hiếm, nhất là hoa hồng đỏ.

"Mọi năm cứ tầm ngày 12 và ngày 13-2 khách đã tới đặt hàng hoặc mua sớm để tặng, nhưng năm nay người dân cũng tiết kiệm chi tiêu, hoặc chưa vào đúng ngày của 14-2, nên lực mua giảm hẳn.

Kỳ vọng ngày mai, đúng ngày 14-2, sức mua sẽ tăng"- một tiểu thương kinh doanh hoa tại chợ chia sẻ.

Về phía cửa hàng, đại diện thương hiệu Hoa Yêu Thương cũng cho biết, giá hoa hồng đã tăng cao so với mọi năm, nguyên nhân là do thị trường khan hiếm hoa hồng đỏ, đặc biệt là dịp Valentine.

“Hiện nay giá hoa hồng đỏ Dalat loại premium, chúng tôi đang bán ra thị trường cho khách sỉ tầm 12.000 đồng/cành, tức khoảng 600.000 đồng/bó 50 bông.

Giá hoa hồng đỏ tăng cao so với ngày thường. ẢNH: THU HÀ

Về sức mua, chỉ cao hơn so với năm ngoái, nhưng nếu so với các năm còn lại, thì sức mua lại không cao, ở mức bình ổn. Lý do cao hơn năm ngoái là vì dịp Valentine 2024 rơi vào cận Tết, kéo theo sức mua giảm, trong khi năm nay Valentine lại sau tết và rơi vào thứ 6 trong tuần.

Dù vậy, hiện tại, Hoa yêu thương đã ngừng nhận đơn online từ ngày 11-2 để tập trung giải quyết đơn hàng, hiện chỉ nhận đơn tại các cửa hàng trực tiếp”- đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cũng theo vị này, trong dịp Valentine 2025, thị trường hoa quà tặng chủ yếu tập trung vào hoa hồng đỏ bởi người tiêu dùng coi đây là biểu tượng của tình yêu. Chính vì thế, giá hoa nội địa lẫn nhập khẩu đều duy trì đà tăng.

Tương tự, đại diện thương hiệu Flower box (quận 1) thông tin, sức mua đang tăng cao vào những ngày cận lễ. Thời điểm hiện tại đơn vị này đang nhận hơn 300 đơn hàng hoa các loại, cao hơn so với cùng kỳ.

Hoa hồng nhập khẩu nhuộm màu đang thu hút người tiêu dùng. ẢNH: THU HIỀN

Để làm mới thị trường, ngoài hoa trong nước, Flower box đã nhập khẩu thêm hoa hồng Ecuador với nhiều màu khác nhau. Giá bán mỗi bông hồng nhập khẩu Ecuador dao động từ 120.000 đồng/bông, tương đương với năm ngoái.

"Cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động cung cấp thêm các phụ kiện trang trí hình trái tim đính kim tuyến hoặc đá để làm nổi bật bó hoa"- đại diện Flower box.