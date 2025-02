Rằm tháng Giêng: Giá hoa, quả bình ổn 11/02/2025 18:07

Sáng 11-2, tức ngày 14-1 âm lịch, một ngày trước rằm tháng Giêng, nhiều khu chợ dân sinh ở TP.HCM đã tấp nập người dân mua sắm. Theo các tiểu thương, giá cả một số thực phẩm rau củ quả và hoa không tăng giá so với ngày thường và vía Thần Tài gần đây.

Tại một số chợ như chợ Thạch Đà, chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) giá hoa tươi được giữ nguyên với mức giá bán dịp vía Thần Tài. Theo đó, giá cúc lưới 35.000 – 40.000 đồng/bó loại 1, cúc thường từ 15.000 – 25.000 đồng/bó, cúc hoa mai 25.000 – 30.000 đồng/bó, vạn thọ 10.000 đồng/cây.

Giá hoa bình ổn trong ngày rằm tháng Giêng, thậm chí một số hoa như hoa đồng tiền còn giảm giá mạnh. ẢNH: HẠ QUYÊN

Hoa hồng tuy tăng giá so với ngày thường, nhưng tiểu thương cho biết mức tăng này chủ yếu là phục vụ cho dịp ngày lễ Tình nhân 14-2 sắp tới. ẢNH: HẠ QUYÊN

Trong đó, lượng hoa đồng tiền còn dư trong ngày vía Thần Tài cũng được bán khá rẻ, từ 40.000 – 45.000 đồng/bó 10 cành.

“Hoa cúc vẫn là dòng hoa có sức bán mạnh nhất, năm nay giá hoa cũng rẻ so với cùng kỳ do nguồn cung dồi dào. Thêm vào đó sức mua thấp hẳn so với mọi năm nên nhà vườn lẫn tiểu thương vẫn cố gắng bán giá tốt nhất để đẩy hàng đi”- một người kinh doanh hoa tại chợ Phạm Văn Bạch nói.

Ngoài mặt hàng hoa, thì các loại rau xanh và trái cây như xoài, thanh long, cam... vẫn giữ mức giá bình ổn.

Tuy nhiên một số mặt hàng nấm lại có đà tăng mạnh về cả giá cả lẫn sức mua. Đơn cử nấm rơm giá bán thông thường từ 65.000 - 70.000 đồng/kg thì nay tăng lên 100.000 – 120.000 đồng/kg. Nấm mỡ cũng tăng giá, từ 50.000 đồng/hộp 200 gram lên 65.000 đồng/hộp 200 gram.

Dù giá tăng, nhưng theo các tiểu thương, mặt hàng này luôn cháy hàng bởi nhu cầu ăn chay dịp Rằm tháng Giêng tăng cao.

Ngay cả các chuỗi siêu thị bán lẻ cũng xác nhận, đang đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng đồ chay nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đại diện đơn vị Saigon Co.op cho biết, sau Tết Nguyên đán, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm chay nhằm thanh lọc cơ thể và cân bằng dinh dưỡng sau thời gian thưởng thức nhiều món ăn giàu đạm và dầu mỡ. Nhu cầu này tiếp tục tăng trong thời điểm Rằm tháng Giêng.

Vì thế, hệ thống siêu thị đã tăng lượng hàng chay lên 30% so với tháng kinh doanh bình thường, bao gồm các mặt hàng gia vị, đồ khô như chao, dầu hào, nước mắm chay, mì chay, tàu hũ ky, bò nướng chay... Đồng thời đưa lên quầy kệ hàng loạt các mặt hàng rau xanh, củ quả tươi, trái cây.

Tương tự, đại diện Central Retail cũng thông tin, đơn vị đang áp dụng nhiều ưu đãi đối với các sản phẩm rau củ quả, đậu hũ, trái cây và đồ ăn chay để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên tiêu (tức Rằm tháng Giêng).

Ngoài mức giảm giá lên đến 30%, đơn vị này còn đưa ra các chương trình giá sốc mỗi ngày, giá sốc cuối tuần cho những mặt hàng tươi sống thiết yếu với mức giảm giá lên đến 40%.