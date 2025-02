Qua Tết nhưng giá thịt heo vẫn cao 11/02/2025 15:31

(PLO)- Theo các doanh nghiệp hiện nay dù đã qua Tết nhưng giá thịt heo vẫn còn cao do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi và nguồn cung giảm.

Ghi nhận từ sau Tết đến nay tại một số chợ truyền thống hoạt động mua bán trở lại bình thường, nhưng đáng chú ý là giá bán lẻ thịt heo vẫn còn neo giá như những ngày cao điểm Tết. Chẳng hạn, thịt heo ba rọi rút sườn, sườn non 170.000-190.000 đồng/kg...

Giá thịt heo tại chợ truyền thống vẫn còn cao

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ đầu tháng 2 đến nay lượng heo về chợ giảm, chưa trở lại như bình thường do nguồn cung ít, sức mua thấp nên thương lái không dám "ôm" hàng.

Ngày hôm nay 11-2, lượng heo về chợ khoảng 3.056 con (bình thường khoảng 5.000 con/đêm). Giá thịt heo mảnh loại một 93.000 đồng/kg, loại hai 87.000 đồng/kg. Do đó, giá pha lóc các loại như sườn non giảm nhẹ so với cao điểm Tết với giá 150.000 đồng/kg, ba rọi rút 135.000 đồng, nạc dăm 120.000 đồng/kg….

Người tiêu dùng mua thịt heo tại siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Đại diện Công ty C.P cho biết, hiện nay giá thịt heo vẫn còn cao do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi nguồn cung giảm, người chăn nuôi e ngại tái đàn.

Vì sao sức mua thấp, nhưng giá thịt heo vẫn tăng cao, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, "giá thịt heo bán lẻ tại chợ truyền thống vẫn giữ giá cao là điều hợp lý. Từ rằm tháng Giêng năm ngoái đến nay giá heo hơi tăng khoảng 3.000-5.000 đồng/kg. Hiện nay tại Đồng Nai giá heo hơi dao động 73.000-75.000 đồng/kg.

Nguyên nhân là nguồn cung heo thiếu hụt, từ tháng 9-12 năm ngoái dịch tả heo Châu Phi càng quét mạnh không chỉ các hộ chăn nuôi mà ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, gần đây heo hơi vài ngày lại tăng một giá, thương lái thu mua với bất cứ giá nào".

Theo ông Đoán, một số doanh nghiệp chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn thông báo heo trọng lượng 105-120kg, đảm bảo tiêu chuẩn mới có giá 73.000-75.000 đồng/kg. Heo dưới trọng lượng trên giá sẽ thấp hơn. Qua đó cho thấy dịch tả heo Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp. Xu hướng sắp tới dự báo giá heo tiếp tục tăng.

Theo các doanh nghiệp, bên cạnh dịch tả heo Châu Phi người chăn nuôi còn đối phó nhiều dịch khác nên những trang trại nào còn giữ được đàn cho đến hiện tại cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, một thời gian ngắn nữa giá heo sẽ hạ nhiệt. Với mức giá heo hơi hiện nay là động lực cho người chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, các đơn vị cung cấp con giống vẫn hạn chế bán ra để chăn nuôi có thêm lợi nhuận.

Số liệu từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến cuối năm 2024 tổng đàn heo cả nước khoảng 31 triệu con, nhưng thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi đến nay chưa có con số thống kê.