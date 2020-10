2 lưu ý khi mở thẻ tín dụng

Bất chấp dịch, người Việt vẫn mở 10 triệu thẻ ngân hàng Hội thẻ NH Việt Nam cho biết tính đến cuối năm 2019, số lượng thẻ lưu hành đạt 103 triệu thẻ (tăng 16,5 triệu thẻ so với năm 2018). Trong đó, số lượng thẻ phát hành mới trong năm 2019 là 22 triệu thẻ. Trong sáu tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, số lượng thẻ phát hành mới chỉ đạt khoảng 10 triệu thẻ. Tuy nhiên, thẻ tín dụng quốc tế, ghi nợ quốc tế vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt với mức 24%, cao hơn so với năm 2019. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ toàn thị trường sáu tháng đầu năm 2020 có giảm sút nhưng cơ cấu tỉ trọng doanh số sử dụng thẻ có xu hướng dịch chuyển từ thẻ nội địa sang thẻ quốc tế và từ thẻ ghi nợ sang thẻ tín dụng và thẻ trả trước.