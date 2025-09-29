Lâm Đồng: Liên tiếp 2 người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân 29/09/2025 16:51

(PLO)- Trong hai ngày tại phường Phước Hội, Lâm Đồng xảy ra vụ hai người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 29-9, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định danh tính của người đàn ông gục chết trước một căn nhà dân tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong tại vỉa hè chiều 28-9.

Cụ thể, vào chiều 28-9, nhiều người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế phần thân dưới nằm dưới vỉa hè, đầu gục trên nền gạch một căn nhà ở khu phố 5, phường Phước Hội. Trong người không có giấy tờ tùy thân.

Qua truy tìm tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra xác định người đàn ông xấu số nói trên là ông NHP (39 tuổi, sống lang thang), có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26-9 cũng trên địa bàn phường Phước Hội, người dân phát hiện ông HVD (42 tuổi) đã tử vong trong phòng trọ ở khu phố Phước Thọ, phường Phước Hội.

Xác minh ban đầu được biết, người đàn ông này sau khi đi uống cà phê rồi quay về phòng trọ thì tử vong.

Bước đầu qua khám nghiệm tử thi xác định ông HVD bị suy gan, suy thận. Hiện cả hai vụ việc, cơ quan điều tra đều đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định tử thi và đang điều tra làm rõ.