'Từ vườn hoa thi đua, Lâm Đồng gieo mùa khát vọng mới' 29/09/2025 15:28

(PLO)- Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng không chỉ là nơi tôn vinh những bông hoa của phong trào thi đua mà còn là nơi gieo hạt cho mùa khát vọng mới.

Ngày 29-9, trong không khí trang trọng và xúc động tại Dalat Opera House, Quảng trường Lâm Viên – trái tim của Lâm Đồng ngàn hoa, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 được long trọng tổ chức.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước gọi các đại biểu tham dự Đại hội thi đua là “những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tỉnh”. Ảnh CT.

Sự kiện là một dấu son rực rỡ, quy tụ 553 đại biểu ưu tú - những người con đã và đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, tạo nên những thành tựu đáng tự hào trên mảnh đất này.

Đại hội vinh dự đón chào bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phát biểu, Phó Chủ tịch nước đã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng của Lâm Đồng trong 5 năm qua. Bà đặc biệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và gọi họ là “những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tỉnh” đang hội tụ tại đây.

Với tầm nhìn chiến lược, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Để phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng về con người, văn hóa... chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, thách thức, tạo ra những kỳ tích trong giai đoạn mới...".

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân. Ảnh CT

Tiếp nối tinh thần ấy, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, khẳng định: “Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao, tôi tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong những năm tới".

Từ diễn đàn trang trọng này, Bí thư Tỉnh ủy đã hiệu triệu toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, trí thức, các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tâm điểm của Đại hội thi đua là nghi thức tôn vinh, tri ân những cống hiến thầm lặng và lớn lao. Đại hội đã tôn vinh 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có 19 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp Nhà nước và 16 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp tỉnh.

Tại Đại hội thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân của Đội Bóng rổ tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong Giải Vô địch Bóng rổ U23 quốc gia năm 2025. Ảnh CT.

Đặc biệt, trong số 19 gương điển hình cấp Nhà nước, có 8 tập thể, cá nhân vinh dự được Trao tặng Huân Chương Lao động của Chủ tịch nước, 5 cá nhân được trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ và 6 tập thể được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua.