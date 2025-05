Lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ

Sáng nay (25-5), đúng 7 giờ sáng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời điểm này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi) cũng diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ đi qua hàng loạt tuyến phố Hà Nội để ra sân bay Nội Bài di chuyển đến sân bay Đà Nẵng, sau đó về đến quê nhà xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày.

Tại Nhà tang lễ quốc gia, dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng gia quyến và nhân dân.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ngay sau đó, tiếng nhạc Tiến Quân ca vang lên. Nhạc Quốc ca kết thúc, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, bước lên bục đọc lời điếu.

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tính đến 17 giờ ngày 24-5, có 800 đoàn (khoảng 10.500 lượt người) là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào... đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng tại Quảng Ngãi, đã có 153 đoàn với hơn 3.000 người đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Đức Phổ và Hội trường UBND xã Phổ Khánh - quê hương của nguyên Chủ tịch nước.

Tại Liên hợp quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước như Lào Nga, Bỉ, Anh, Séc, Italy, Australia, Algeria, Hàn Quốc... cũng đã tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20-5 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 88 tuổi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5-5-1937, quê ở Quảng Ngãi.

Ông là Kỹ sư địa chất; Giáo sư danh dự của Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga (từ 2001); đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX.

Trong quá trình công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau, như Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông giữ cương vị Chủ tịch nước từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006. Đến tháng 7-2006, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Trong nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước...

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người có đóng góp quan trọng vào việc củng cố và mở rộng quan hệ ngoại giao đa phương, đa dạng hóa các đối tác. Trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, ông thực hiện nhiều chuyến thăm hữu nghị chính thức đến các quốc gia lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên, Brazil, Nam Phi, Pháp..., góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, với cương vị nguyên thủ quốc gia, đã đón, hội đàm với Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh kết thúc. Ông cũng là người chỉ đạo sâu sát quá trình chuẩn bị và đàm phán với Hoa Kỳ để ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 4-10-2001

Ông còn là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Pháp và nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của nước này…

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì (năm 1995); trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Việt Nam tặng cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với đất nước (năm 2007). Ngày 3-2-2025, ông được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng…

Phòng CSGT Hà Nội, Công an TP Hà Nội, cho biết để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, từ 6 giờ ngày 24-5 đến 8 giờ 30 ngày 25-5, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ Quốc tang) trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hồ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh).

Các đường Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 25-5, hạn chế, tạm cấm các loại phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã 4 cửa Nam đến Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ), Trần Phú, Kim Mã, Vạn Bảo, Vạn Phúc, Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Phan Kế Bính đến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh).

Đào Tấn, Bưởi, Vành đai 2, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, xung quanh khu vực cụm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp).