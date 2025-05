Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Tri ân một trái tim lớn 24/05/2025 14:49

Sáng 24-5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều người đã đến Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để tiễn biệt và bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Dù đã về hưu gần 20 năm nhưng những đóng góp và phẩm chất giản dị của ông vẫn in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người dân từ khắp nơi đã đổ về Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân "tri ân một trái tim lớn"

Gặp gia đình ba thế hệ của bà Đoàn Thị Giới gồm bà, hai con và hai cháu (ngụ quận 8, TP.HCM) đến Hội trường Thống Nhất viếng tang, bà Giới cho biết: Gia đình có truyền thống yêu nước, luôn trân trọng sự cống hiến của các lãnh đạo và trong các sự kiện lớn của đất nước, bà thường đưa các con cháu đến dự để các cháu hiểu, vun đắp thêm truyền thống cho con cháu.

Anh Nguyễn Thiện Tâm, con trai bà Giới nói, dịp cuối tuần, cả gia đình anh cùng tham quan Bến Nhà Rồng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, đi thăm các địa điểm lịch sử khác tại TP.HCM. Sau đó, anh cùng mẹ và em gái, hai con đến viếng nguyên Chủ tịch nước.

“Để có được một cuộc sống bình yên như hôm nay, các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kỳ đã luôn cố gắng để đóng góp sức mình vào thành quả chung đó. Chúng tôi biết ơn vô cùng và muốn các con mình hiểu, bày tỏ lòng tri ân vô hạn với thế hệ đi trước”- anh Thiện Tâm bày tỏ.

Bà Đoàn Thị Giới viết sổ tang, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong dòng người đến viếng hôm nay, có rất nhiều người trẻ đến thắp nhang, dành thời gian ghi sổ tang để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước.

Chị NTN.Hạnh viết: “Chúng con vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bác. Thế hệ chúng con nhớ những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và người đứng đầu Nhà nước là bác - nguyên Chủ tịch nước. Trong thời kỳ đó, chúng con có cơm no, áo ấm, được đến trường được hội nhập và có cơ hội phát triển. Sự ra đi của bác là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những di sản, thành tựu bác đã làm, đã cống hiến vì đất nước, vì nhân dân. Chúng con chân thành biết ơn và sẽ giữ gìn, phát huy để cống hiến cho đất nước. Thành kính phân ưu cùng gia quyến bác! Mong người yên nghỉ”.

Chị Bùi Thị Thanh Trúc viết vào sổ tang. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau khi thắp nén nhang viếng nguyên Chủ tịch nước, chị Bùi Thị Thanh Trúc viết vào sổ tang: “TP.HCM một ngày nắng nhẹ như thay lời tiễn biệt đồng chí, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chúng con đại diện cho một thế hệ trẻ đã được báo đài nhắc về bác rất nhiều, từ những năm 2002-2005. Lúc đó con còn quá nhỏ để biết những việc mà bác đã đóng góp cho đất nước. Chúng con xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của bác. Vĩnh biệt bác Lương!”.

Còn chị Chu Thị Thương Thương (39 tuổi, TP Thủ Đức) để lại dòng tiếc thương: “Biết ơn bác đã là một niềm tự hào lớn lao, là ký ức tuổi thơ tuyệt vời của con và nhiều người bạn của con. Xin thành kính tri ân!”

Chị Thương chia sẻ khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước mất cách đây hai ngày, chị đưa con trai và cháu từ TP Thủ Đức đến viếng.

“Tôi thấy rất xúc động vì ký ức vẫn còn nhớ đến bác. Lúc tôi còn ở Đăk Lăk, chỉ mới 5-6 tuổi, tôi biết đến bác thông qua các chính sách, chủ trương, giúp cho trẻ em vùng sâu, vùng xa như tôi có cơm ngon để ăn, áo đẹp để mặc và nhất là được đến trường. Nhờ vậy mà đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng tôi cùng nhiều người thời đó dần cải thiện. Tôi đến thắp cho bác nén nhang, để tri ân một trái tim lớn, người tận tâm, tận tụy với đất nước” - chị Thương nói.

Chia sẻ thêm, chị nói mong con mình sẽ nhớ về những công lao của thế hệ đi trước đã dày công dựng nên, để các con cảm nhận những giá trị lịch sử, phải trải qua nhiều đau thương đất nước ta mới có được sự tự do, độc lập như ngày hôm nay.

“Tôi cũng nói với các con là các con đang tri ân một người góp công vào quá trình xây dựng, đổi mới đất nước. Tôi cũng đọc cho các con nghe những trang viết về bác Trần Đức Lương để con hiểu được với sự cống hiến lớn lao đó, người dân sẽ luôn ghi nhớ” - chị chia sẻ.

Nhớ về vị lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm

Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện noi gương sáng của các thế hệ tiền nhân, tiếp nối sự nghiệp một cách xứng đáng, đem hết tâm sức xây dựng TP.HCM phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh” - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, ghi trong sổ tang: “Trong suốt cuộc đời hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí là một nhà lãnh đạo giàu nghị lực, có tư duy nhạy bén, sâu sát và biết lắng nghe. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương là người lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm, đã đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè quốc tế. Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM nguyện noi theo tấm gương sáng, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân của đồng chí, đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an TP.HCM trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho TP.HCM ngày càng phát triển bền vững, xứng danh Thành phố anh hùng”.

Còn bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, bày tỏ xúc động, chia buồn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

“Bà con kiều bào luôn ghi nhớ những công lao to lớn của đồng chí trên cương trên cương vị Chủ tịch nước. Đồng chí luôn dành những tình cảm ấm áp, trân quý với người Việt Nam xa xứ. Với cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách dành cho kiều bào, góp phần phát huy nguồn lực kiều bào, giúp kiều bào trở về đóng góp xây dựng quê hương đất nước” - bà Mai ghi.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM dẫn đoàn đến viếng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu tướng Trần Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7 nhớ về nguyên Chủ tịch nước: “Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế kính trọng”.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Vinh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, Thiếu tướng Vinh cũng đại diện cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới.