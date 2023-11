Long An: Ngăn chặn, xử lý mạnh tay với tín dụng đen

(PLO)- Các cơ quan chức năng tỉnh Long An đang đẩy mạnh ngăn chặn nạn tín dụng đen, hiện vấn nạn này đã từng bước được kiềm chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" (gọi tắt Chỉ thị số 12).

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 12, các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện gần 3.600 cuộc tuyên truyền với gần 144.000 người dự; tuyên truyền thông qua tiếng loa an ninh trật tự lưu động trên 21.000 lượt; gần 19.000 tờ rơi tuyên truyền, gần 13.000 bản tin, hình ảnh Infografic, trên nhóm “Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm, nạn tín dụng đen”...

Nhiều tờ rơi, dán quảng cáo được các ngành đoàn thể tháo gỡ, tiêu hủy, quét vôi. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp tháo gỡ, tiêu hủy, quét vôi, sơn các thông tin quảng cáo về các hoạt động cho vay trái phép, tín dụng đen được phát tán tại các địa điểm công cộng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Lực lượng công an Long An đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Công an Long An liên tục triệt phá các vụ cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Ảnh: CA

Công an chủ động nâng cao hiệu quả quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Công an đã khởi tố 1 vụ án, 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử lý hành chính 27 vụ, 51 đối tượng, chủ yếu các hành vi như dán quảng cáo nơi công cộng có nội dung cho vay tiền; phát tờ rơi quảng cáo liên quan nạn tín dụng đen.

Theo đánh giá, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” đã được kiềm chế, không còn hoạt động công khai. Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các lực lượng trong tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm "tín dụng đen". Ảnh:HD

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, công tác đấu tranh với các hoạt động “tín dụng đen” vẫn gặp những khó khăn nên phải có sự phối hợp, vào cuộc chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phải cùng bàn bạc, tìm giải pháp để thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Út chỉ đạo: “Lực lượng chức năng cần nắm chắc, sát địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là kiểm tra lưu kiểm tra các dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen”.

Đồng thời, ông Út yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, cảnh tỉnh. Công tác phòng, chống “tín dụng đen” tuyệt đối không lơ là mà phải được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

HUỲNH DU