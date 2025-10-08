Lũ vượt mức lịch sử tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn 08/10/2025 11:30

(PLO)- Mực nước ghi nhận tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt 29,84 m, vượt mức lũ lịch sử năm 2024 tới 1,03 m; trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) đạt 6,47 m, trên báo động 3 là 0,17 m.

Video: Lũ vượt mức lịch sử tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, sáng 8-10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên, riêng lũ trên sông Cầu đoạn qua Thái Nguyên tại trạm Gia Bảy đang dao động ở mức đỉnh. Trên sông Trung (Lạng Sơn), mực nước vẫn tiếp tục tăng.

Mực nước ghi nhận tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt 29,84 m, vượt mức lũ lịch sử năm 2024 tới 1,03 m; trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) đạt 6,47 m, trên báo động 3 là 0,17 m.

Trên sông Thương (Bắc Ninh), mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 17,48 m, vượt báo động 3 là 1,48 m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 7,26 m, cao hơn báo động 3 là 0,96 m, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,26 m. Trong khi đó, tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên sông Trung, mực nước lên tới 24,14 m, vượt báo động 3 là 5,14 m và cao hơn mức lũ lịch sử 1,6 m.