Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số 12/11/2025 20:21

(PLO)- Luật Quảng cáo 2025 được đánh giá là bước ngoặt trong quản lý hoạt động quảng cáo, đặc biệt là trên không gian mạng và với người có ảnh hưởng (KOL, KOC, influencer).

Tọa đàm “Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số" do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng phân tích những điểm mới cũng như vướng mắc cần được hướng dẫn thêm tại Luật Quảng cáo 2025.

Thực tế cho thấy, so với Luật Quảng cáo 2012, Luật mới bổ sung khái niệm "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo". Luật cũng cụ thể hóa trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ minh bạch, nghĩa vụ thuế và cơ chế xử lý vi phạm đối với các chủ thể liên quan.