Ly cà phê sáng xóa rào cản: Lãnh đạo xã Nhuận Đức ngồi bàn tròn gỡ vướng cho dân 21/09/2025 14:01

(PLO)- Người dân và lãnh đạo xã Nhuận Đức, TP.HCM, ngồi cùng nhau bên ly cà phê cuối tuần, trao đổi về những trăn trở, về công nghệ số và các vấn đề xã hội.

Sáng 21-9, tại một quán cà phê sân vườn ở số 566 Nguyễn Thị Rành (xã Nhuận Đức), trong bầu không khí gần gũi, thân tình bên ly cà phê, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nhuận Đức chăm chú lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cà phê sáng kéo cán bộ và người dân gần nhau hơn

Đây là một trong những buổi sinh hoạt đầu tiên của mô hình "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức phối hợp UBND xã tổ chức. Tại đây, những rào cản về giấy tờ, thủ tục dường như biến mất, chỉ còn lại sự sẻ chia, thấu hiểu và những nụ cười ấm áp.

Mô hình "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức phối hợp UBND xã tổ chức sáng 21-9. Ảnh: N. TÂN

Bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức, kỳ vọng mô hình này sẽ tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng mới mẻ, gần gũi, nơi cán bộ và người dân có thể trao đổi, hiến kế để cùng xây dựng địa phương.

“Đây là kênh kết nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với người dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - bà Tiên nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức, có mặt tại quán cà phê trực tiếp trao đổi với các cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn xã. Ảnh: N. TÂN

Cùng ngồi trò chuyện với người dân là đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: Rút ngắn khoảng cách, tăng cường sự đồng lòng để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Chính quyền gần dân, nghĩ cho dân

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, nhiều người dân, đặc biệt người lớn tuổi, vẫn còn lúng túng khi tiếp cận các ứng dụng hiện đại. Đây cũng là một trong những lý do chính thúc đẩy mô hình "Cà phê sáng" ra đời.

Ông Trần Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức trao đổi với đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ số tại buổi "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân". Ảnh: N. TÂN

Bên cạnh khu vực trò chuyện của lãnh đạo, một nhóm thanh niên tình nguyện trong đội hình “Bình dân học vụ số” liên tục hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, ứng dụng công dân số TP.HCM...

Khoảng 20 đoàn viên thanh niên xã Nhuận Đức hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số và giải đáp các thắc mắc về ứng dụng VNeID. Ảnh: N. TÂN

Xã Nhuận Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ (Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội). Quá trình triển khai công việc có không ít áp lực. Mục đích cao nhất của mô hình này là tạo ra một diễn đàn để lãnh đạo gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với người dân. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều người dân còn bỡ ngỡ với công nghệ thông tin. Ủy ban MTTQ xã đề xuất mô hình để hướng dẫn cán bộ, công chức, đặc biệt là bà con ở thôn ấp về ứng dụng số. Đây cũng là dịp cán bộ trao đổi công việc cuối tuần, gắn kết tình cảm, tạo đoàn kết trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trần Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức

Sáng 21-9, khoảng 20 lượt người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng công dân số và giải đáp các thắc mắc về ứng dụng VNeID. Ảnh: N. TÂN

Tại buổi cà phê sáng, bà Nguyễn Thị Út, một người dân địa phương, chia sẻ: “Khi ra đây, tôi đã được các em đoàn viên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng kết nối công dân số. Tôi thấy rất hay, tiếp thu được nhiều kiến thức mà lâu nay chưa biết.”

Bà Út cũng bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực của lãnh đạo địa phương sau quá trình sáp nhập, bà nói: “Các lãnh đạo đã rất vất vả mà vẫn dành thời gian cuối tuần đến đây để tiếp xúc, trò chuyện với người dân. Điều này cho thấy mọi người rất gần dân và nghĩ cho dân.”

Bà Nguyễn Thị Út, một người dân xã Nhuận Đức cho biết sáng cùng ngày mình đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng công dân số. Ảnh: N. TÂN

Lắng nghe để phục vụ dân tốt hơn

Mô hình "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân" chính thức ra mắt vào ngày 30-8 và nhận được những phản hồi tích cực.

Anh Trần Hữu Hậu, Bí thư Chi đoàn Cơ quan UBND xã Nhuận Đức, chia sẻ: “Đây là một mô hình trọng điểm diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật. Mô hình tạo ra sự đồng lòng của người dân, giúp giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng, hiệu quả.”

Trong buổi sáng 21-9, các đoàn viên đã hỗ trợ hơn 20 lượt cài đặt ứng dụng công dân số, cũng như tháo gỡ các khó khăn khi sử dụng ứng dụng VNeID của người dân.

Anh Trần Hữu Hậu, Bí thư Chi đoàn Cơ quan UBND xã Nhuận Đức, cho biết sắp tới mô hình này sẽ được mở rộng. Ảnh: N. TÂN

"Ngoài các hội nghị tiếp xúc cử tri, đây là một mô hình để người dân có thể trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương, trình bày những trăn trở của bản thân mình" - anh Hậu nói và cho biết người dân và cán bộ tới đây sẽ tự trả chi phí cà phê.

Người dân và lãnh đạo xã sẽ cùng uống cà phê, trò chuyện từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật. Ảnh: N. TÂN

Từ thành công ban đầu, xã Nhuận Đức dự kiến sẽ phát triển mô hình tại ba địa điểm thuộc ba xã cũ là Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội. Điều này không chỉ giúp người dân ở các khu vực khác nhau dễ dàng tiếp cận hơn, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc lắng nghe, thấu hiểu để phục vụ tốt nhất.