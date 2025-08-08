Máy bay vận tải diễn tập trên bầu trời Hà Nội cho sự kiện A80 08/08/2025 15:15

(PLO)- Ngày 8-8, máy bay vận tải tiếp tục cất cánh bay diễn tập cho sự kiện lớn của đất nước. Hình ảnh máy bay ở góc nhìn gần khiến người dân thích thú.

Ngày 8-8, các máy bay vận tải Casa đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, tập luyện trên bầu trời Hà Nội. Đây là hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới.

Để chuẩn bị cho buổi tập luyện thành công, trước đó các kỹ sư, kỹ thuật viên hàng không và tổ bay thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã có mặt tại sân bay Gia Lâm làm công tác kiểm tra và chuẩn bị.

Chứng kiến máy bay ở khoảng cách gần cùng với tiếng gầm rú mạnh mẽ, nhiều người dân tỏ ra thích thú...

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong ngày tập luyện.

Máy bay cất cánh từ cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, đội hình máy bay vận tải của không quân Việt Nam bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Đội hình bốn chiếc vận tải cơ dẫn đầu là C-295, theo sau là 3 chiếc C-212. Trong ảnh là chiếc C-295 - chiếc vận tải cơ có chiều dài 24,495 m, sải cánh 25,810 m, chiều cao 8,663 m với vận tốc cực đại lên đến 454 km/giờ.

Theo kế hoạch, máy bay sẽ giữ đội hình 1-2-1, đồng tốc và cự ly khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Chiếc máy bay Casa-212 mang số hiệu VCG-8982 là loại máy bay vận tải hạng trung và có thể trang bị vũ khí nhằm tuần tra biên giới, bờ biển. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Trước đó, báo cáo Báo cáo tại hội nghị chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sẽ sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng, máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Hình ảnh các phi công trong khoang lái. Ảnh: VŨ QUANG ANH

Ba sân bay được bố trí làm điểm cất cánh, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh). Ảnh: VŨ QUANG ANH