Máy bay vận tải diễn tập trên bầu trời Hà Nội cho sự kiện A80

Để chuẩn bị cho buổi tập luyện thành công, trước đó các kỹ sư, kỹ thuật viên hàng không và tổ bay thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã có mặt tại sân bay Gia Lâm làm công tác kiểm tra và chuẩn bị.
Chứng kiến máy bay ở khoảng cách gần cùng với tiếng gầm rú mạnh mẽ, nhiều người dân tỏ ra thích thú...
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong ngày tập luyện.
Theo kế hoạch, máy bay sẽ giữ đội hình 1-2-1, đồng tốc và cự ly khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VŨ QUANG ANH
Trước đó, báo cáo Báo cáo tại hội nghị chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sẽ sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng, máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: VŨ QUANG ANH