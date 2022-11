Nghiên cứu 3 hướng tuyến cho đường vành đai 4 TP.HCM

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết việc xây dựng các hướng tuyến vành đai 4 là để hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân và giảm chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Sở GTVT TP đã đưa ra ba hướng tuyến để tiến hành nghiên cứu dự án đường vành đai 4 nhằm bổ sung và điều chỉnh quy hoạch.

Đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Theo Sở GTVT TP, hiện nay sở đã chủ trì làm việc với Sở GTVT các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và các sở, ngành của TP để triển khai thực hiện đầu tư dự án đường vành đai 4, TP.HCM. Theo đó, các đơn vị đã thống nhất phạm vi dự án đường vành đai 4, TP.HCM đi qua đoạn qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai gồm cầu vượt sông Sài Gòn, có bao gồm kênh Thầy Cai (kết nối TP.HCM - Long An) do TP.HCM đảm nhận đầu tư.

Sau đó, Sở GTVT TP tiếp tục họp bàn cùng với sở, ngành để nghiên cứu, bổ sung các phương án hướng tuyến mới để giảm khối lượng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Hiện Sở GTVT TP và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình TP đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tuyến vành đai 4 sẽ được nghiên cứu, xây dựng phương án nút giao trên tuyến, đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tuyến đường sắt quốc gia và hệ thống giao thông khu vực.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã hoan nghênh tinh thần làm việc của Sở GTVT TP liên quan tới dự án đường vành đai 3. Phát huy tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu Sở GTVT TP tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai vành đai 4. Trong đó chú trọng làm việc với các địa phương để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả thực hiện dự án.

Dự án đường vành đai 4 có điểm đầu từ cầu Phú Thuận, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Điểm cuối tuyến là kênh Thầy Cai, thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Dự án có chiều dài khoảng 200 km, quy mô 6-8 làn xe. Dự kiến dự án khởi công vào tháng 9-2024; thi công hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 12-2027.

Đề xuất nghiên cứu ba hướng tuyến

Sở GTVT TP cho biết sở và các sở, ngành đã đưa ra ba hướng tuyến để xây dựng dự án đường vành đai 4 nhằm giảm khối lượng và chi phí GPMB.

Phương án 1: Hướng tuyến cơ bản trùng với hướng tuyến quy hoạch đường vành đai 4, TP.HCM. Tổng mức đầu tư khoảng 17.796 tỉ đồng, trong đó chi phí GPMB hơn 10.686 tỉ đồng.

Sở GTVT TP đánh giá hướng tuyến này trùng với đường hiện hữu, diện tích cần GPMB ít nhất nhưng số hộ di dời nhiều, chi phí GPMB cao nhất. Đối với giao thông trong khu vực, Hương lộ 2 giao cắt với đường vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Phương án 2: Tuyến sẽ được nắn chỉnh về phía nam, tránh đường Bàu Lách, đường Nguyễn Thị Rành hiện hữu, đoạn tiếp dài 3,7 km chỉnh về phía nam và tránh đường Trung Viết, Cao Thị Bèo hiện hữu. Theo Sở GTVT TP tổng mức phí đầu tư hơn 13.803 tỉ đồng, trong đó chi phí GPMB là hơn 6.940 tỉ đồng.

Đối với hướng tuyến này, Sở GTVT TP cho biết đã bỏ xa các tuyến đường hiện hữu, số hộ di dời ít, chi phí GPMB giảm. Đối với kết nối giao thông trong khu vực sẽ không ảnh hưởng.

Phương án 3: Hướng tuyến này sẽ được nắn chỉnh đoạn 14,1 km tuyến về phía nam để tránh các đường hiện hữu. Tổng mức đầu tư khoảng 13.631 tỉ đồng, trong đó chi chí GPMB là 6.799 tỉ đồng. Đối với kết nối giao thông trong khu vực, đường vành đai 4 có thể kết nối vào hai tuyến cao tốc.

Qua nghiên cứu trên, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương nghiên cứu một số phương án tuyến, trong đó có một số đoạn không trùng với quy hoạch tuyến quy hoạch hiện hữu nhằm giảm khối lượng và chi phí GPMB. Đồng thời giảm chi phí đầu tư dự án, tăng hiệu quả đầu tư dự án đường vành đai 4 qua đoạn TP.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng kiến nghị UBND TP chấp thuận phạm vi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, địa phận TP.HCM (đoạn qua cầu sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai) có bao gồm cầu vượt kênh Thầy Cai.

Sở GTVT TP chủ trì phối hợp với các sở, ngành và huyện Củ Chi nhằm rà soát thống nhất hướng tuyến, các nút giao trên tuyến để tổng hợp, tham mưu văn bản UBND TP xin ý kiến Bộ GTVT.

Trên cơ sở phương án tuyến được Bộ GTVT thống nhất, giao Sở QH-KT tham mưu UBND TP báo cáo Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến vành đai 4 và cập nhật vào đồ án quy hoạch chung của TP.

Đặc biệt, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp để tiến hành rà soát quy hoạch, quỹ đất dọc theo tuyến để tham mưu UBND TP chỉ đạo chủ trương thu hồi đất vùng phụ cận vành đai 4 nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách TP.•

Xin chủ trương để nghiên cứu Đại diện Sở GTVT TP cho biết ba hướng tuyến mà Sở GTVT và các sở, ngành mới nghiên cứu bước đầu. Hiện nay, Sở GTVT TP mới trình TP để xin chủ trương để nghiên cứu sâu thêm, thay vì chọn hướng tuyến đã quy hoạch trước đây. Việc nghiên cứu thêm hướng tuyến là để có thêm sự lựa chọn - hướng tuyến mới chủ yếu đi vào khu đất nông nghiệp, đất trống, mà không phải các tuyến đường hiện hữu. Từ đó, nếu áp dụng các hướng tuyến mới sẽ làm giảm chi phí GPMB, triển khai đầu tư nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt là ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân. “Bước đầu, sở sẽ xin chủ trương nghiên cứu các hướng tuyến vành đai 4. Trường hợp UBND TP và Bộ GTVT cho phép, TP mới tiến hành nghiên cứu. Sau đó mới chọn hướng tuyến phù hợp, hiệu quả và thuận lợi nhất để tiến tới điều chỉnh quy hoạch, phục vụ cho dự án này” - vị này cho biết. Tương tự, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết bên cạnh 23 điểm kết nối với TP.HCM, Long An luôn mong muốn sớm kết nối khép kín đường vành đai 3 và vành đai 4. Đối với dự án đường vành đai 4, hiện Sở GTVT tỉnh Long An đang tập trung cập nhật các quy hoạch, dự báo lưu lượng để tính toán quy mô, phương án kỹ thuật phù hợp với dự án này.

