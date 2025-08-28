Người dân Hà Tĩnh mở máy nổ cho bà con sạc điện miễn phí sau bão số 5 28/08/2025 15:14

(PLO)- Sau bão số 5 gây mất điện diện rộng ở Hà Tĩnh, nhiều gia đình bật máy nổ hỗ trợ bà con sạc điện miễn phí.

Sau bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều xã phường mất điện trên diện rộng. Đến ngày 28-8, nhiều khu vực vẫn chưa thể khôi phục nguồn điện, khiến đời sống người dân thêm phần khó khăn.

Thấu hiểu tình cảnh đó, nhiều gia đình và cửa hàng ở các xã xa trung tâm đã chủ động bật máy nổ phát điện để bà con đến sạc miễn phí. Người dân có thể sạc điện thoại, đèn pin, quạt tích điện, thậm chí cả xe máy điện mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Do thời gian sạc kéo dài, nhiều người mang thiết bị đến gửi từ sáng sớm, đến khi đầy pin mới quay lại lấy. Hình ảnh sẻ chia giản dị này đã góp phần xoa dịu khó khăn, lan tỏa tình người sau cơn bão dữ.