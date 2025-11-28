Người vợ gào khóc gọi tên chồng mất tích do sóng lớn cuốn trôi 28/11/2025 11:37

(PLO)- Mặc dù UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị sóng lớn cuốn trôi.

Video: Người vợ gào khóc gọi tên chồng mất tích do sóng lớn cuốn trôi

Đến 7 giờ sáng 28-11, mặc dù UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân S (tên viết tắt, 40 tuổi) bị sóng lớn cuốn trôi đêm qua 27-11.

Trước đó, bắt đầu từ lúc 17 giờ chiều 27-11, vùng ven biển Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận) xuất hiện sóng biển lớn trên diện rộng. Tại Liên Hương, sóng lớn cao tràn sâu vào khu vực dân cư vô cùng nguy hiểm. Thời điểm trên, ông S dùng thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra ghe, khi trở vào thì bị sóng lớn cuốn trôi.