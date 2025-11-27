Cảnh báo khẩn: Sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Mũi Né gây hư hỏng nghiêm trọng 27/11/2025 21:44

(PLO)- Do sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Mũi Né, UBND phường yêu cầu các hộ dân, cơ sở kinh doanh di dời tài sản tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tối 27-11, một khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra tại khu vực kè biển khu phố 1 Hàm Tiến, phường Mũi Né (bờ kè Mũi Né) tỉnh Lâm Đồng: Sóng biển điên cuồng dội vào bờ với chiều cao từ 2-3 mét, tạo nên mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm.

Sóng biển rất cao liên tục đánh vào bờ kè Mũi Né.

Nhiều nhà hàng, quán ăn ven biển đã bị sóng đánh tràn cả vào bên trong. Được biết trước tình hình này chiều 27-11, UBND phường Mũi Né đã phải gửi công văn hỏa tốc đến UBND tỉnh để báo cáo.

Theo đó, sáng 27-11 , do ảnh hưởng xấu của thời tiết gây sóng lớn, đoạn kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo, hệ thống kè biển trên được đầu tư xây dựng từ năm 2003, sau thời gian dài sử dụng, đến nay một số vị trí đã bị xói lở chân kè, sụt lún cấu kiện bê tông phần mái kè, gây mất ổn định kết cấu và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch và hạ tầng tại khu vực với chiều dài đoạn kè hư hỏng dài khoảng 150m.

Sóng biển liên tục đánh vào bờ kè.

UBND phường Mũi Né đã huy động lực lượng địa phương bảo vệ hiện trường và triển khai thực hiện gia cố tạm khu vực bị sạt lở, đồng thời yêu cầu các hộ dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện việc di dời tài sản, vật dụng tại khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Một số quán ăn ven biển bị sóng lớn đánh tràn vào bên trong.

Hiện nay, tình trạng hư hỏng, sạt lở hệ thống kè biển nêu trên tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, đặc biệt thời gian tới cơn bão số 15 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực biển tỉnh Lâm Đồng.

Để kịp thời ứng phó và bảo vệ khu vực ven biển, UBND phường Mũi Né đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng của hệ thống kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1 và đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương thực hiện sửa chữa, gia cố, xây dựng lại các đoạn kè xuống cấp, sạt lở trong thời gian sớm nhất.

UBND phường đã giăng dây yêu cầu người dân di dời đến nơi an toàn.

UBND phường Mũi Né kiến nghị thực hiện đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định và về lâu dài, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng mới hệ thống kè bảo vệ bờ biển tại khu phố Hàm Tiến 1 với chiều dài khoảng 500m nhằm hạn chế xói lở và bảo vệ khu vực biển tại khu vực.

Đến thời điểm 21h tối nay, sóng biển vẫn còn đang rất mạnh và liên tục dội vào bờ ở khu vực bờ kè nói trên.