Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng khiến 1 người mất tích 28/11/2025 08:15

(PLO)- Đêm qua sóng lớn liên tục đánh vào bờ biển Lâm Đồng gây thiệt hại tài sản và làm 1 người mất tích.

Đến 7h sáng nay, 28-11, mặc dù UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân S (40 tuổi) bị sóng lớn cuốn trôi đêm 27-11.

Sóng đánh rất cao tại bờ biển Liên Hương.

Trước đó, bắt đầu từ lúc 17h chiều 27-11, vùng ven biển Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận) xuất hiện sóng biển lớn trên diện rộng.

Sóng biển đã đánh hư hại nghiêm trọng kè biển tại phường Mũi Né và đánh vào ven bờ các phường Phú Thủy, xã Liên Hương.

Người vợ khóc ngất gọi tên chồng.

Tại Liên Hương, sóng lớn cao tràn sâu vào khu vực dân cư vô cùng nguy hiểm. Thời điểm trên, ông S dùng thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra ghe, khi trở vào sóng lớn làm lật thúng và mất tích.

Người vợ của ông S và gia đình có mặt ở khu vực được xem là ông S bị mất tích khóc ngất gọi tên chồng.

Gia đình cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến.

Người vợ và gia đình đã thắp nhang trước bờ biển cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến để lực lượng tìm kiếm phát hiện cứu sống ông S.

Hiện biển khu vực Bình Thuận vẫn động rất mạnh, sóng cao liên tục dập vào bờ.