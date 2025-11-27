2 đứa trẻ bị lũ cuốn trôi nằm cạnh nhau và nỗi đau hóa đá của người cha 27/11/2025 11:05

(PLO)- Nỗi đau hóa đá khuôn mặt người cha khi nhìn thấy thi thể 2 con thơ nằm đó, xé nát trái tim người ở lại.

Sáng nay 27-11, nhóm những người bạn ở khu vực Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng sau 3 ngày đưa hàng chục tấn hàng cứu trợ đến với đồng bào ở Khánh Hòa, Phú Yên (Đắk Lắk) đã quay về nhà trở lại với công việc thường nhật.

Những ngày qua, họ ám ảnh nhất là chứng kiến nỗi đau hóa đá của một người cha khi mất đi cùng lúc hai con thơ bé bỏng.

Đoàn thiện nguyện Lâm Đồng đang hỗ trợ quà cho bà con xã Tuy An Đông. Ảnh TH.

Đau thấu trời xanh

Trên chuyến xe lặng lẽ trở về đó, trái tim họ vẫn còn nặng trĩu. Hằng, một thành viên trong đoàn, mắt vẫn còn ngấn nước khi tâm sự: "Thương bà con lắm anh ơi, đi tới đâu thương tới đó. Nhiều hoàn cảnh nghe kể mà đứt từng đoạn ruột".

Những lời tâm sự ấy không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là sự chứng kiến về cơn thịnh nộ của dòng lũ dữ đã để lại những vết thương không thể xóa nhòa trên dải đất miền Trung, trong đó có xã Tuy An Đông (Phú Yên).

Đây cũng là đoàn thiện nguyện mà qua vận động của Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao hỗ trợ cho gia đình 12 nạn nhân tử vong ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk mỗi trường hợp 3 triệu đồng vào chiều 26-11.

Cầm danh sách 12 trường hợp tử vong ở xã Tuy An Đông do Chủ tịch UBND xã Trần Văn Biên lập chưa ráo mực dù chỉ là tóm tắt nhưng vẫn thấy rõ sự đau thương, khủng khiếp đến tột cùng của mỗi gia đình.

Người cha (bìa phải) và bà ngoại (thứ 2 từ trái sang) của 2 cháu bé tử vong đang được chính quyền Trung ương, địa phương an ủi, động viên. Ảnh ĐTN.

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh, nghe kể tới đâu đau xót, đứt từng khúc ruột tới đó, đau thấu tận trời xanh.

Vợ chồng anh Thanh vốn là những người con xa quê, lên TP.HCM mưu sinh, đều làm công nhân kiếm tiền nuôi con. Ở quê nhà Tuy An Đông, họ gửi hai con nhỏ là cháu Nguyễn Lê Anh Thư (12 tuổi) và Nguyễn Đức Thiện (6 tuổi) cho ông bà ngoại trông nom. Đó là sự gửi gắm của tình thương và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, để rồi bị cơn lũ dữ chôn vùi trong chớp mắt.

Chiều 19-11, không một lời báo trước, lũ dữ bất ngờ dâng cao, chảy xiết. Cả gia đình cuống cuồng tìm cách di dời khẩn cấp, hy vọng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chiếc ghe nhỏ, phương tiện duy nhất để cứu mạng, đã trở thành chiếc thuyền định mệnh. Trong lúc hỗn loạn, chiếc ghe bị lật úp. Dòng nước cuồn cuộn không cho ai cơ hội, cuốn phăng hai cháu bé mất tích.

Cả đêm hôm đó rồi suốt ngày hôm sau, tiếng gọi con, gọi cháu; tiếng khóc than và tìm kiếm điên cuồng của người nhà, hàng xóm cùng chính quyền địa phương vang lên trong mưa giăng, gió rít. Và mãi đến chiều 21-11, đúng 48 tiếng đồng hồ sau tai họa, thi thể hai cháu bé mới được tìm thấy cách nhà chừng 500m. Một người dân tham gia tìm kiếm kể lại trong nước mắt: "Hai chị em nằm gần nhau cạnh bụi tre, nhìn thương lắm.... Lời kể ngắn gọn, giản đơn nhưng ẩn chứa nỗi đau tan nát cõi lòng.

Lời dặn dò cuối cùng

Từ TP.HCM, nhận hung tin, vợ chồng anh Thanh tức tốc đón xe đò quay trở về và mới bước tới hiên nhà, hai vợ chồng cùng ngã quỵ bởi nỗi đau quá lớn. Anh Nguyễn Duy Thanh, người cha mất 2 con khuôn mặt như hóa đá, nỗi đau nén chặt không thể bật thành lời còn người mẹ gần như chỉ nằm chứ không thể gượng dậy nổi. Nỗi đau mất con đã lấy đi tất cả sức lực và tinh thần của họ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk họp khắc phục hậu quả tại xã Tuy An Đông. BĐL.

Sự thương tâm còn nhân lên gấp bội khi bi kịch không chỉ dừng lại ở hai cháu bé khi sáng 27-11 chúng tôi liên lạc qua điện thoại với bà Lê Thị Kim Quang, bà ngoại hai cháu bé.

Bà Quang kể trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Gia đình chúng tôi có tới 3 người chết trong đợt lũ vừa rồi là hai cháu ngoại và rể của tôi là Nguyễn Xuân Khánh, mà hai cháu gọi bằng dượng".

Chính người dượng rể Nguyễn Xuân Khánh là người đã nhận nhiệm vụ chở hai cháu bé cùng một số người lớn đi chuyến ghe đầu tiên và có thông tin cho rằng chính người dượng đã lao theo cứu 2 cháu khi lật thuyền nên đã tử vong thương tâm.

Bà Quang kể: "Trước khi Khánh nó chèo ghe đi, tôi còn dặn dò đi cẩn thận, chậm cũng được, không cần nhanh và dặn hai cháu ngoại bám chặt ghe rồi giơ tay chào hai cháu ngoại cùng con rể. Có ai ngờ đó là lời dặn dò cuối cùng và mãi mãi sẽ không còn được gặp con, gặp cháu nữa”, bà Quang khóc ngất…

Chuyến ghe ấy đã không bao giờ quay lại để đón những người còn lại và lời hẹn chuyến sau đã tan biến vào dòng lũ dữ. Sự mất mát cùng lúc ba sinh mạng trong một gia đình đã xé nát trái tim người ở lại.

Trong danh sách 12 trường hợp tử vong ở Tuy An Đông, ngoài 3 dượng cháu, người ta còn rùng mình trước một sự thật phũ phàng khác: Có đến 6 trường hợp tử vong do lạnh rét.

Lãnh đạo xã Tuy An Đông báo cáo tình hình thiệt hại trên địa bàn xã. Ảnh BĐL.

Đó là những người lớn tuổi, những cụ già yếu ớt đã không thể trụ vững khi phải ngồi co ro trên mái nhà suốt những giờ phút cao điểm của lũ lụt. Họ đã kiên cường chống chọi với dòng nước, nhưng lại gục ngã trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Cái lạnh cắt da, cắt thịt giữa đêm mưa lũ đã trở thành hung thần cướp đi sinh mạng họ. Sáu số phận ra đi lặng lẽ, không phải vì bị nước cuốn trôi, mà vì lạnh cóng thật sự quá đau xót…

Lũ đã lùi, nhưng nước mắt còn ở lại. Trên mảnh đất Tuy An Đông đau thương, tiếng nấc nghẹn của người mẹ, nỗi đau hóa đá của người cha vẫn còn đó. Họ đã mất đi những người thân yêu nhất, mất đi những mầm non và mất cả những người thân đã hi sinh vì nghĩa tình…