8 ngày đêm nước mắt đổ xuống dòng lũ dữ và bàn thờ không di ảnh 26/11/2025 17:30

(PLO)- Nạn nhân Nguyễn Phú Quyết, người nghi bị dòng lũ dữ cuốn trôi ở Lâm Đồng sau 8 ngày vẫn chưa tìm thấy.

Chiều 26-11, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, thay mặt báo Pháp Luật TP.HCM và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng đến nhà động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Phú Quyết (62 tuổi), người bị dòng lũ dữ cuốn mất tích tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bìa trái) cùng các mạnh thường quân trao hỗ trợ cho vợ ông Quyết.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn như nhuộm vàng sự trống trải nơi căn nhà nhỏ của gia đình ông Quyết. Đã 8 ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà dòng lũ cuồng nộ đã cướp đi sinh mạng người chồng, người cha hiền lành, và biến ông thành nạn nhân thứ 5 của đợt lũ lụt lịch sử tại Lâm Đồng.

Đau xót hơn, ông là nạn nhân duy nhất đến giờ phút này vẫn chưa được tìm thấy.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 17 giờ tối 18-11. Ông Quyết rời nhà đi dự tiệc cưới trong thôn Liên Hồ. Trời bắt đầu giông gió, vợ ông cứ nghĩ chồng bị kẹt lại vì trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, kim đồng hồ dịch chuyển qua nửa đêm và bóng ông Quyết vẫn không thấy đâu. Sự lo lắng chuyển thành linh cảm không hay nên gia đình đã liên lạc khắp nơi và trình báo chính quyền địa phương.

Sau đó, các cơ quan bước đầu xác định, khoảng 19h30 cùng ngày sau khi dự xong tiệc cưới, ông Quyết đến nhà một người bạn ngồi uống nước, trò chuyện chờ dứt mưa.

Tuy nhiên, mưa ngày càng nặng hạt nên đến khoảng 21h cùng ngày, ông Quyết cáo từ bạn ra về và từ đó mất tích.

Thời điểm trên có lũ tràn về nên các cơ quan chức năng địa phương nghi ngờ ông Quyết đã bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Gia đình đã lập bàn thờ cầu nguyện mong sớm tìm được nạn nhân.

Từ giây phút ấy, cuộc chiến với thời gian và mọi nỗ lực bắt đầu. Không chỉ riêng gia đình, mà cả chính quyền địa phương, các đơn vị cứu hộ và hàng trăm người dân đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm.

Tuy nhiên, suốt 8 ngày qua, những nỗ lực không mệt mỏi đó vẫn chưa được đền đáp. Không một dấu vết nhỏ, không một manh mối nào của ông Quyết được tìm thấy, đẩy nỗi đau của người thân lên đến tận cùng.

Trong căn nhà nhỏ, những giọt nước mắt nghẹn ngào của vợ ông Quyết dường như càng làm mưa thêm nặng hạt. Bà kể trong nước mắt và cảm ơn liên tục vì được nhiều người giúp đỡ, quan tâm hỗ trợ…

Trước nỗi đau vô vọng, trước sự thật quá nghiệt ngã, vợ và các con ông Quyết đã đưa ra một quyết định xé lòng: Lập một bàn thờ cúng, cầu mong linh hồn và thi thể của ông sớm được tìm thấy và trở về với gia đình. Bàn thờ ấy không có di ảnh, nhưng chứa đựng tất cả niềm tin, sự mong ngóng và tình yêu thương vô bờ bến. Đó là nơi duy nhất để gia đình gửi gắm hy vọng và sự đợi chờ.