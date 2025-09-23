Nhà báo sẽ 'chấm điểm' câu trả lời của cơ quan chức năng ở Huế 23/09/2025 10:59

(PLO)- Khi tham gia đặt câu hỏi qua mạng lưới phát ngôn, nhà báo có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với câu trả lời từ các cơ quan chức năng ở Huế.

Ngày 23-9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo "Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn".

Theo dự thảo, nhà báo có thể đánh giá về mức độ hài lòng cho câu trả lời của cơ quan chức năng thông qua hệ thống mạng lưới phát ngôn.

Cụ thể, các nhà báo, phóng viên có thể gửi đề nghị cung cấp thông tin bất cứ lúc nào thông qua hai hình thức chính: ứng dụng di động Hue-S hoặc Cổng thông tin tương tác tại địa chỉ https://tuongtac.hue.gov.vn.

Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết mạng lưới này là một nền tảng phần mềm do địa phương thiết lập để tăng cường tương tác giữa nhà báo với các cơ quan, ban ngành. Khi nhà báo đặt câu hỏi, các đơn vị liên quan sẽ trả lời trực tiếp trên hệ thống.

Điểm đáng chú ý của nền tảng này là cơ chế phản hồi hai chiều. Theo dự thảo này, sau khi nhận được câu trả lời, các nhà báo có thể đánh giá theo các mức độ như "Hài lòng", "Chấp nhận được" và "Không hài lòng".

"Nền tảng này cũng cho phép người làm báo được hỏi thêm nếu câu trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu. Họ có thể hỏi liên tục, hỏi đến khi nào vấn đề được làm sáng tỏ thì thôi," ông Hiển nhấn mạnh.

Toàn bộ các mức độ đánh giá này sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và báo cáo UBND TP Huế. Từ đó, lãnh đạo TP sẽ có những chỉ đạo kịp thời nhằm tạo ra một không gian trao đổi thông tin cởi mở, minh bạch, thân thiện giữa báo chí và chính quyền.

Dự thảo quy định chi tiết về quy trình, thời gian xử lý thông tin, trách nhiệm của người phát ngôn và những yêu cầu đối với nhà báo khi tham gia mạng lưới phát ngôn.

Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh: "Trong trường hợp chậm xử lý hoặc không xử lý đối với các thông tin được báo chí phản ánh thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố".

Ngoài ra, quy định cũng đề ra cơ chế khen thưởng cho các đơn vị, nhà báo thực hiện tốt và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.