Ông Lê Quốc Minh: Báo Pháp Luật TP.HCM có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn quốc 18/09/2025 12:13

(PLO)- Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phát huy thế mạnh của mình để đưa những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân hiệu quả hơn, giúp cho những người đang đắm chìm trong hàng nghìn thông tin có thể tiếp nhận thông tin chính xác nhất.

"Những gì báo Pháp Luật TP.HCM làm được trong thời gian qua, tôi thực sự đánh giá rất cao.

"Dù tên gọi tờ báo mang tính địa phương nhưng có sức lan tỏa trên toàn quốc; Báo Pháp Luật TP.HCM được coi là một trong những tờ báo lớn của đất nước, có sức ảnh hưởng lớn..." ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM kỳ vọng: "Tôi kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đồng hành xuyên suốt, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển trong nhân dân vừa nhanh chóng nắm bắt các bất cập, khó khăn, kịp thời hiến kế, góp phần cùng chính quyền hoạch định và điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn, đúng hướng và hiệu quả".