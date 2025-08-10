Nhặt bằng khen bị lũ cuốn rồi trao tận tay Công an xã Mỹ Lý 10/08/2025 16:54

(PLO)-Trong chuyến thiện nguyện đến xã Mỹ Lý tỉnh Nghệ An sau lũ dữ, thành viên đoàn từ Lâm Đồng đã cẩn thận nhặt lại những tấm bằng khen của công an xã bị nước cuốn trôi, trao tận tay các chiến sĩ như một lời tri ân.

Chiều ngày 10-8, một hình ảnh từ đoàn thiện nguyện của tỉnh Lâm Đồng tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người xúc động.

Một thành viên đoàn thiện nguyện cẩn thận lau sạch bằng khen trước khi trao trả lại cho Công an xã Mỹ Lý

Đó là khi đoàn dừng lại ở khu vực ven suối xã Mỹ Lý, anh Phạm Anh Dũng bất ngờ phát hiện một số tấm bằng khen, giấy khen của Công an xã Mỹ Lý bị lũ cuốn trôi, mắc lại gốc cây lấm bùn đất và rác.

Anh Dũng cùng các thành viên đã nhẹ nhàng gỡ ra, lau chùi sạch sẽ rồi tìm đến trụ sở Công an xã Mỹ Lý để trao trả cho lực lượng công an công tác nơi đây.

“Những tấm bằng khen không chỉ là giấy tờ, mà là minh chứng cho sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của các anh. Giữa bùn đất và đổ nát, tôi càng trân trọng hơn công sức của những chiến sĩ công an vùng cao,” anh Dũng xúc động nói.

Đón nhận lại những phần thưởng của mình, cán bộ Công an xã Mỹ Lý không giấu được sự xúc động.

Niềm vui của những người làm việc tử tế.

Theo một chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý, những ngày căng mình chống lũ, họ chưa từng nghĩ đến chuyện giấy khen, bằng khen sẽ bị mất; điều quan trọng nhất lúc đó là giữ an toàn cho dân.

“Nhưng khi nhận lại, chúng tôi thấy được sẻ chia, thấy bà con luôn ở bên mình", chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý xúc động.

Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề: nhiều nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi, cầu tạm bị phá hỏng, nhiều bản làng bị cô lập nhiều ngày. Giữa khó khăn ấy, lực lượng Công an xã Mỹ Lý vẫn túc trực ngày đêm cùng chính quyền và người dân di dời, cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Bộ phận 1 cửa thuộc Công an xã Mỹ Lý bị lũ phá tan hoang.

Hình ảnh những chuyến xe chở quà, những bàn tay lau sạch từng tấm giấy khen giữa bùn lũ, hay ánh mắt cảm kích của chiến sĩ công an xã, tất cả đã vẽ nên một bức tranh đẹp về tình quân dân. Đó là sự đồng hành, là điểm tựa để người dân Mỹ Lý vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ dữ.