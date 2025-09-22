Nhiều hệ lụy khi doanh nghiệp bị 'bêu xấu' trên mạng 22/09/2025 06:00

(PLO)- Bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội còn đang bị sử dụng như một công cụ để tấn công các cá nhân, tổ chức, trong đó có doanh nghiệp, gây nên nhiều hệ lụy.

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, mỗi sự kiện xảy ra đều có thể trở thành tiêu điểm chỉ trong vài phút với tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích khi đó là những nội dung tích cực, hữu ích cho cộng đồng.

Tuy nhiên, mặt trái không thể phủ nhận là khi các thông tin sai lệch, tiêu cực bị chia sẻ rộng rãi sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín cũng như quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức; trong đó có các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đóng vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế và hướng tới mục tiêu nâng hạng, việc kiểm soát tin giả, thông tin thất thiệt không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết.

Nhận diện rõ các hình thức tấn công bằng thông tin sai lệch nhằm vào DN, từ đó xây dựng giải pháp phòng ngừa và xử lý hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm sự ổn định, minh bạch của thị trường và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Nhận diện thực trạng

Tình trạng DN bị tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín diễn ra phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, có thể nhận diện một số hình thức phổ biến.

Thứ nhất, lan truyền tin giả trên mạng xã hội. Với hình thức này, các đối tượng thường tạo tài khoản ảo để đăng tải thông tin sai lệch như: Đưa tin thất thiệt về tình hình tài chính (lan truyền tin đồn DN thua lỗ, mất khả năng thanh toán, nợ xấu hoặc có nguy cơ phá sản…); tung tin về đời tư lãnh đạo, nhân sự cấp cao, đánh vào sự tò mò, cảm xúc đám đông… với mục đích nhằm làm suy giảm uy tín cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với cả DN.

Thứ hai, giả mạo danh tính hoặc thương hiệu của DN bằng cách tạo các website, fanpage để đăng các thông tin sai lệch. Thậm chí là giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty để phát ngôn gây hiểu lầm, hạ thấp uy tín, hình ảnh của DN.

Thứ ba là lợi dụng việc DN gặp sự cố (ví dụ kiện tụng, các thông tin bất lợi), dựa trên một phần sự thật để thổi phồng, cắt ghép ngữ cảnh rồi khuếch đại sự việc cá biệt thành phổ biến; bóp méo, suy diễn thông tin, sau đó sử dụng tài khoản ảo/bot để bình luận dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, đối tác đối với DN. Thậm chí, có thể có cả chiến dịch “seeding” giả danh “người trong cuộc”, “chuyên gia” để dẫn dắt dư luận.

Một cách thức khác đáng chú ý hiện nay đó là các đối tượng xấu đã khai thác công nghệ mới để tạo dựng thông tin giả. Hình thức phổ biến là dùng hình ảnh, video deepfake hoặc cắt ghép tài liệu, email, văn bản giả mạo để tạo cảm giác “chân thật”. Ngoài ra, các đối tượng còn kết hợp với AI để sản xuất nội dung số lượng lớn, gây khó khăn trong việc kiểm chứng.

Không chỉ doanh nghiệp mà các cá nhân cũng là đối tượng bị nhắm đến trên mạng xã hội. Ảnh: TRÍ MINH

Trong một thế giới mà thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, khả năng phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin giả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những cách thức nêu trên cho thấy việc tấn công uy tín DN không chỉ là hành động tự phát mà thường là một chuỗi hành vi xâm phạm có tổ chức, được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cũng phải nói thêm thực tiễn muôn hình vạn trạng, với nhiều cách thức. Tuy nhiên, biểu hiện thường gặp nhất là việc “bôi xấu” sẽ diễn ra trong thời gian dài, bình luận, tung tin đồn tiêu cực về sản phẩm/tình hình tài chính/cá nhân lãnh đạo DN để tạo tâm lý tẩy chay, hoài nghi, gây tổn hại cho DN. Hiện tượng này phổ biến, thường bùng phát khi DN gặp sự cố hoặc bước vào giai đoạn nhạy cảm như gọi vốn, IPO, M&A hay ra mắt sản phẩm.

Một số lĩnh vực dễ trở thành đối tượng tấn công Trong thời đại số hiện nay, các DN không thể thiếu mạng xã hội và phản hồi từ cộng đồng, bao gồm cả ý kiến tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến xây dựng, còn có những thông tin sai lệch, tiêu cực được lan truyền nhằm gây ảnh hưởng xấu đến DN. Nhiều ngành nghề trở thành điểm nóng của các chiến dịch công kích thông tin do tính chất nhạy cảm và mức độ ảnh hưởng sâu rộng. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán thường là đích nhắm vì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm biến động giá cổ phiếu hoặc gây ra làn sóng rút vốn. Ngành bất động sản và xây dựng lại dễ bị soi xét qua các khía cạnh như thủ tục pháp lý, tiến độ triển khai hay khả năng huy động dòng tiền. Với y tế và giáo dục, yếu tố con người và cảm xúc khiến các vấn đề dễ bị đẩy lên thành tranh luận đạo đức, thu hút sự chú ý của dư luận. Trong khi đó, các ngành bán lẻ, F&B và thương mại điện tử lại chịu rủi ro cao từ phản hồi tiêu cực của khách hàng, có thể nhanh chóng leo thang thành các cuộc “tấn công” đánh giá một sao trên mạng xã hội. Riêng với lĩnh vực công nghệ, viễn thông và fintech, những trục trặc kỹ thuật dù nhỏ cũng dễ bị diễn giải thành nguy cơ mang tính hệ thống. Còn các ngành liên quan đến năng lượng và môi trường thường bị gán mác tiêu cực do liên quan đến lợi ích cộng đồng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững như ESG. Để đối phó với vấn đề này, các tổ chức cần đầu tư vào hệ thống giám sát, lắng nghe thông tin trên không gian mạng để phát hiện và xử lý kịp thời những thông tin tiêu cực, ngăn ngừa tác động xấu trước khi chúng lan rộng. Ông VÕ ĐỖ THẮNG, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena THẢO HIỀN ghi

Những hệ lụy

Việc DN bị bôi nhọ, tung tin sai sự thật không chỉ dừng lại ở thiệt hại uy tín, hình ảnh mà còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cả tinh thần, đời sống của lãnh đạo, nhân viên.

Tin đồn sai lệch có thể tạo ra một hình ảnh tiêu cực về DN trong tâm trí công chúng. Niềm tin mà DN xây dựng trong nhiều năm có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Khi uy tín, niềm tin bị giảm sút, DN sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Khách hàng dễ dàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ, đặc biệt nếu họ có sản phẩm tương tự.

Khi đó, DN sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ công chúng, đối tác, nhà đầu tư, thậm chí là cả nhân viên. Bởi tin đồn tiêu cực cũng có thể khiến hoạt động nội bộ của DN gặp nhiều vấn đề. Một công ty dính scandal sẽ không còn là một nơi làm việc hấp dẫn.

Tất cả những điều trên sẽ dẫn đến thiệt hại về tài chính và kinh doanh của DN. Thậm chí, các công ty chung trong hệ sinh thái hay đối tác đều có thể bị ảnh hưởng bởi tin đồn của DN đó. Bởi trong làm ăn, tên tuổi, uy tín của DN là vô cùng quan trọng.

Hồi đầu năm 2025, mạng xã hội bùng lên những tin đồn xấu về Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu - ông Trần Hùng Huy. Ngay sau đó, phía ngân hàng phát đi thông báo đây chỉ là những thông tin bịa đặt, thất thiệt. Bộ Công an sau đó cũng đã lên tiếng cho biết chưa nhận được đơn thư nào của các bên liên quan.

Thế nhưng ngay sau khi xuất hiện tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, cổ phiếu ACB diễn biến kém tích cực. Chốt phiên giao dịch ngày 6-1, cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu đã giảm 300 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 1,2%, lấy đi của ACB hơn 1.340 tỉ đồng giá trị vốn hóa.

Trước đó, đầu tháng 4-2024, Facebook lan truyền thông tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh. Dù sau đó phía Sacombank và Bộ Công an đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến tình hình cổ phiếu của ngân hàng này. Giá cổ phiếu STB sau khi tin đồn xuất hiện giảm 2,39%, trong phiên, có thời điểm bị bán mạnh.

Đó là ví dụ về tác động ban đầu đối với một DN, tuy nhiên nghiêm trọng hơn, tin xấu, tin giả có thể tác động đến thị trường tài chính và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Những tin giả liên quan đến các tập đoàn niêm yết có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, tác động dây chuyền đến tâm lý nhà đầu tư và toàn bộ thị trường chứng khoán.

Thị trường có quá nhiều tin đồn thất thiệt, nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp, dễ biến động có thể làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ dè chừng khi lựa chọn đầu tư vào Việt Nam.

Luật sư NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA): Chưa biết đúng sai, DN đã bị ảnh hưởng Việc các DN phải đối diện với khủng khoảng do bị tung tin sai sự thật không phải hiếm gặp, thậm chí là khá phổ biến. Chúng ta có thể dễ dàng thấy trên mạng xã hội những video, clip ngắn nói về DN này, công ty nọ với những nội dung vô thưởng vô phạt, chưa được kiểm chứng. Mặc dù không biết sự thật đến đâu nhưng rõ ràng, các thông tin tiêu cực lan tràn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến DN. Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy, thường thì những người tung tin xấu trước đó đã có sự không hài lòng về một hoặc một số sản phẩm của công ty hoặc không được bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty quan tâm thỏa đáng. Từ các sự yêu ghét nhỏ lẻ có thể sẽ dẫn tới các mục tiêu lớn hơn như sự mong muốn trả thù, đạt được một số lợi ích nào đó. Đặc thù của việc bị tấn công trên mạng xã hội là các đối tượng thường “núp trong bóng tối” bằng các tài khoản ảo, việc truy vết để tìm kiếm thường gặp nhiều khó khăn. Thông thường sau khi tư vấn pháp lý, các DN tại Việt Nam có xu hướng thích chọn phương án thương lượng, hòa giải, trao đổi, có thể đáp ứng một số điều kiện nhằm giải quyết vụ việc êm đẹp để không bị “bôi xấu” thêm. Cách giải quyết trên có thể phù hợp văn hóa “dĩ hòa vi quý” nhưng khi không thể thương lượng, hòa giải làm cho các đối tượng xấu “được đà lấn tới”. Trong trường hợp đó, bắt buộc DN phải sử dụng công cụ pháp lý để hỗ trợ giải quyết. NGUYỄN CHÍNH ghi

Anh TRƯƠNG NGUYỄN THẠCH, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân: Tin đồn xấu có thể khiến nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn Tin đồn là một phần không thể thiếu trong môi trường đầu tư, đặc biệt là trên thị trường đầu tư cổ phiếu, nơi mà giá cổ phiếu được phản ánh rất nhanh bởi thông tin. Với các nhà đầu tư cá nhân, khi có tin đồn không tốt về DN họ sẽ có xu hướng bán cổ phiếu, đặc biệt khi nhìn lên bảng điện thấy lệnh bán được kê nhiều sẽ càng gây ra tâm lý hoảng loạn, sợ mất giá nên nhà đầu tư cá nhân lại càng có động lực để “thoát hàng” bất chấp việc tin đồn đó có thể là sai, tin đồn thất thiệt. Ngược lại với tin đồn tích cực, tâm lý “fomo” sẽ khiến các nhà đầu tư đặt lệnh mua cổ phiếu càng nhanh càng tốt vì sợ bị bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Tất cả quyết định dựa theo tin đồn mà không có kiểm chứng đều dẫn tới rủi ro mất tiền, vì thực tế khi tin đồn đến tới các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó đã được biết trước đó rất sớm bởi các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức... Một nhà đầu tư hoặc đầu cơ khi tham gia vào “cuộc chơi” cần hiểu và chấp nhận nó vì sự bất cân xứng thông tin là điều luôn tồn tại trong mọi thị trường, trừ thị trường hiệu quả, loại thị trường chỉ có trong lý thuyết tài chính hiện đại. Thế nên tôi cho rằng trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần có một tâm thế bình tĩnh, tự đánh giá lại quan điểm đầu tư, đầu cơ của mình khi xuất hiện tin đồn. Nếu không có lập trường đầu tư rõ ràng, tâm lý đám đông rất dễ cuốn theo, dẫn tới các quyết định sai lầm.