Hy hữu: Nhận tiền doanh nghiệp hỗ trợ, 3 năm sau hàng chục hộ dân bị kiện đòi 07/09/2025 09:23

(PLO)- Hàng chục hộ dân tại khu nhà ở Hoa Trang (TP Dĩ An cũ) đang bị chủ đầu tư kiện đòi tiền hỗ trợ đã nhận cách đây 3 năm trước.

Mới đây, TAND khu vực 16-TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp kiện đòi lại tiền thoả thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu dân cư giữa nguyên đơn là Công ty H và bị đơn là vợ chồng ông NVC. Theo đó, HĐXX đã tuyên buộc bị đơn phải trả lại số tiền hỗ trợ 280 triệu đồng đã nhận từ nguyên đơn.

Đáng nói, hộ ông C là một trong hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu nhà ở thương mại Hoa Trang (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) phải tham gia các vụ kiện mà TAND khu vực 16-TP.HCM đã, đang và sắp xét xử với tư cách là bị đơn.

Nội dung các vụ án khá hy hữu khi hàng chục người dân được Công ty H (chủ đầu tư) mời lên để nhận tiền hỗ trợ, để rồi rồi ba năm sau phải đi hầu toà vì bị Công ty H kiện đòi lại.

Khu đất thương mại dịch vụ mà Công ty H muốn chuyển đổi mục đích sang đất ở trong khu nhà ở thương mại Hoa Trang. Ảnh: NDCC

Doanh nghiệp hỗ trợ tiền, người dân ký cam kết

Theo đơn khởi kiện, tháng 6-2020, Công ty H có văn bản gửi UBND TP Dĩ An về việc xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại dự án khu nhà ở thương mại Hoa Trang.

Để thực hiện được điều chỉnh này, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất cho Công ty H phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức rà soát quy hoạch đô thị theo Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị, trong quá trình rà soát phải lấy ý kiến của người dân, tổ chức liên quan.

Trong tháng 9-2020, UBND TP Dĩ An có văn bản chỉ đạo về việc lấy ý kiến cư dân. Sau đó Công ty H, phối hợp với UBND phường An Bình mời các hộ dân đang sinh sống trong dự án, kết quả chỉ có 53/94 tham gia cho ý kiến (39 hộ đồng ý, 14 hộ dân không đồng ý) không đảm bảo 100% cư dân đồng ý nên cần tiếp tục lấy ý kiến.

Các hộ dân đang phải đi hầu toà vì bị Công ty H kiện đòi lại tiền hỗ trợ. Ảnh: ĐC

Để đảm bảo được các hộ dân tại khu dân cư này đồng ý, Công ty H đã hỗ trợ cho hộ ông C và các hộ khác tại đây số tiền 280 triệu đồng/hộ. Đổi lại người dân phải ký vào cam kết đồng ý, hỗ trợ cho Công ty H làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, cho phép chuyển đổi mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Đột nhiên đến tháng 9-2023, Công ty H có văn bản gửi các cơ quan chức năng không tiếp tục điều chỉnh quy hoạch nữa và đề nghị các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ phải trả lại tiền. Từ đó các vụ kiện giữa Công ty H và người dân diễn ra.

HĐXX: Thỏa thuận trái quy định nên vô hiệu

Trong các vụ kiện đã được toà án đưa ra xét xử, người dân cho rằng việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến là người dân đang thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng về rà soát quy hoạch đô thị và Công ty H chi tiền hỗ trợ là tự nguyện và người dân đã thực hiện đầy đủ các cam kết với công ty, không vi phạm bất cứ nội dung nào.

Cạnh đó, trong các phiếu chi tiền và các bản cam kết mà người dân đã ký không có điều khoản ràng buộc người dân phải trả lại tiền nếu Công ty H không được cơ quan chức năng phê duyệt cho điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo các hộ dân, trong văn bản báo cáo của Sở Xây dựng thể hiện Công ty H có vi phạm trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư nhưng chưa khắc phục và hồ sơ của Công ty H chưa có báo cáo rà soát quy hoạch đô thị bằng văn bản của UBND TP Dĩ An nên mới không được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Về phía Công ty H thì cho rằng Phòng quản lý đô thị TP Dĩ An đã có văn bản vào tháng 6-2020, xác nhận việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không phù hợp quy hoạch nên giao dịch thoả thuận giữa công ty và người dân là trái quy định của pháp luật nên vô hiệu.

HĐXX cũng căn cứ vào văn bản nêu trên của Phòng quản lý đô thị để xác định rằng thoả thuận giữa Công ty và người dân là trái quy định nên vô hiệu. Từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc người dân phải trả lại tiền. Hiện vẫn còn nhiều vụ kiện sắp được Toà án đưa ra xét xử.