2.169 cơ sở phế liệu trong khu dân cư sẽ bị di dời nếu không đảm bảo phòng cháy chữa cháy 25/08/2025 18:23

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, phân loại các khu vực xây dựng không phù hợp quy hoạch hoặc không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy để kịp thời đề xuất phương án xử lý, di dời hoặc cải tạo.

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư trên địa bàn TP.

Một cơ sở phế liệu ở TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

2.169 cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu

Theo UBND TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP có 2.169 cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu. Trong đó, Cơ quan Công an quản lý 221 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.948 cơ sở. Đa số các cơ sở này nằm xen cài trong khu dân cư với đặc điểm chung là chứa nhiều loại vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa, khi xảy ra cháy khả năng cháy lan nhanh và sinh nhiều khói độc.

Ngoài ra, hệ thống điện tại nhiều cơ sở xuống cấp, đấu nối không đúng kỹ thuật, hàng hóa sắp xếp lộn xộn, thiếu lối thoát hiểm, không trang bị các phương tiện PCCC và CNCH cần thiết.

Mặc khác, trên địa bàn TP còn tồn tại các cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động nhưng vẫn lén lút hoạt động. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Ghi nhận trong sáu tháng đầu năm 2025, trên địa bàn TP đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu, một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Mặc dù các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã triển khai công tác quản lý, tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết chấp hành quy định về PCCC, nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế"- Văn bản UBND TP nêu rõ.

Di dời các kho phế liệu không phù hợp quy hoạch

Để hạn chế các thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn TP, nhất là tại các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành TP và UBND cấp xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, hạn chế tối đa hậu quả thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn TP.

Công an TP có nhiệm vụ tổ chức công tác kiểm tra đối với các cơ sở thu mua, kho bãi, xưởng tái chế phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Đối với các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao tham mưu UBND TP tổ chức thực hiện nghiêm công tác thẩm định và cấp phép xây dựng đối với các công trình, cơ sở thu mua, kho chứa phế liệu và các kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.

Đồng thời rà soát, phân loại các khu vực xây dựng không phù hợp quy hoạch hoặc không đảm bảo về PCCC và CNCH để kịp thời đề xuất phương án xử lý, di dời hoặc cải tạo.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng là cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành trật tự xây dựng. Đặc biệt đối với các công trình tạm, cơ sở phế liệu, công trình xây dựng trái phép, không phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, đất bị thu hồi, đất trong hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc sử dụng sai mục đích.

"Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, cải tạo trái phép hoặc xây dựng công trình tạm làm kho bãi, xưởng, cơ sở phế liệu và kho hàng hóa xen cài trong khu dân cư không bảo đảm an toàn PCCC. Đồng thời, phối hợp với Công an TP xử lý nghiêm các cơ sở không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động về PCCC và CNCH theo đúng quy định của pháp luật"- UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng.