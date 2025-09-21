Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo tháo gỡ điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai 21/09/2025 16:03

Chiều 22-9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo "Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai".

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Đây là hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đặc biệt Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và dự kiến trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai là đạo luật có tính nền tảng, quan trọng liên quan đến mọi hoạt động của kinh tế - xã hội và có mối quan hệ giường cột với các đạo luật khác của nền kinh tế như Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Hội thảo cũng chính là một bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/9/2025 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các định hướng lớn trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai, trong đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh việc khơi thông điểm nghẽn với các giải pháp đột phá trong lĩnh vực này.

Với mục đích như trên, tại Hội thảo, các chuyên gia, người làm thực tiễn, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ chia sẻ, phát biểu về nội dung chính sách thể chế và quá trình thi hành, áp dụng Luật Đất đai hiện nay. Qua đó, Cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ có những trao đổi, giải trình để cùng thống nhất, làm rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại và xác định giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực này.

Chủ trì Hội thảo là lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng tham dự Hội thảo là chuyên gia, nhà khoa học uy tín, các nhà kinh tế; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư; cùng đông đảo phóng viên, nhà báo từ các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương.

Hội thảo sẽ diễn ra vào buổi chiều, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 địa phương trên cả nước; đồng thời được phát trực tuyến trên nền tảng Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ: phapluat.gov.vn).