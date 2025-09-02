Bộ Tư pháp giải đáp một số nội dung tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 02/09/2025 10:50

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 5199 về việc trao đổi, giải đáp một số nội dung về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và nghị định hướng dẫn Luật này.

Theo đó, ngày 31-7-2025, Bộ Tư pháp có Công văn số 4662 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, TP về việc trao đổi, giải đáp một số nội dung về Luật Ban hành VBQPPL 2025 và Nghị định số 78/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP).

Tiếp theo Công văn số 4662, Bộ Tư pháp trao đổi, giải đáp thêm một số nội dung như sau (trên cơ sở Bộ Tư pháp đã trao đổi, thống nhất với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và Bộ Nội vụ).

Về kiến nghị đề nghị làm rõ hình thức ban hành văn bản là VBQPPL hay văn bản hành chính đối với quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Bộ Tư pháp cho rằng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Quyết định của UBND cấp xã cơ bản không có nội dung mới so với VBQPPL do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Do đó, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị chuyên môn nên ban hành dưới hình thức quyết định hành chính.

Về kiến nghị lập danh mục văn bản quy định chi tiết theo quy định tại Nghị định 78/2025 có phải lập danh mục đối với cả “văn bản quy định chi tiết” và “văn bản quy định nội dung khác được giao” không, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định 78/2025 và thực tiễn xây dựng, ban hành VBQPPL, Bộ Tư pháp thấy rằng văn bản quy định chi tiết các điều, khoản, điểm và các nội dung được giao đều cần được xây dựng và ban hành để bảo đảm việc triển khai thi hành pháp luật đồng bộ, thống nhất.

Do đó, khi lập danh mục văn bản quy định chi tiết thì cũng cần đưa vào danh mục các văn bản để quy định nội dung được giao. Đồng thời, xác định đầy đủ căn cứ pháp lý giao ban hành văn bản quy định chi tiết, quy định nội dung được giao, lộ trình cụ thể cho việc xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết và văn bản quy định nội dung được giao để đảm bảo tính khả thi của pháp luật.