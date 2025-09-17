Pháp Luật TP.HCM trong mắt những 'bạn đọc đặc biệt' 17/09/2025 14:18

(PLO)- 35 năm phát triển, Báo Pháp Luật TP.HCM đã làm cầu nối giữa người dân và chính quyền, tuyên truyền pháp luật, phản biện chính sách, góp phần cải cách tư pháp...

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Báo Pháp Luật TP.HCM, những “bạn đọc đặc biệt” của Báo đã gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong Báo tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền, các cơ quan tố tụng với người dân; đóng góp có hiệu quả vào quá trình cải cách tư pháp (CCTP), xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên mới.

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM:

Luôn đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM

Trong 35 năm qua, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành với sự phát triển của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Báo đã không ngừng phát triển thành cơ quan báo chí đa phương tiện, khẳng định uy tín, niềm tin trong lòng bạn đọc, người dân và lãnh đạo các ngành, các cấp. Báo cũng là nhịp cầu quan trọng để lãnh đạo TP nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân…

Đặc biệt, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có những đóng góp tích cực cho tiến trình CCTP, xây dựng Nhà nước pháp quyền và đấu tranh chống oan, sai thông qua một số hoạt động: Tuyên truyền và phổ biến pháp luật; phản biện và góp ý xây dựng chính sách; đấu tranh chống tiêu cực và bảo vệ quyền con người...

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi tin rằng với sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết và chuyên nghiệp của toàn đội ngũ, Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong giai đoạn tới.

Bằng tình cảm cá nhân cũng như sự kỳ vọng, tin tưởng, thay mặt Ban Giám đốc Sở Tư pháp TP, tôi chúc Báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng phát triển, luôn giữ được nét riêng của tờ báo, cũng là giữ được sự tin tưởng, gửi gắm từ hàng triệu bạn đọc dành cho Báo.

Ông LÊ THANH PHONG, Chánh án TAND TP.HCM:

Giúp người dân nắm được những lợi ích của tòa án điện tử

Báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành với công cuộc CCTP và chuyển đổi số của tòa án bằng những tuyến thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Thông qua Báo và nhiều kênh tuyên truyền khác, người dân đã nắm được những lợi ích thiết thực mà tòa án điện tử mang lại, đó là sự minh bạch, tiện lợi, hiệu quả, tiết kiệm thời gian… trong các hoạt động tố tụng.

ĐBQH Lê Thanh Phong (phải), Chánh án TAND TP.HCM

Thông qua các bài viết, Báo đã giới thiệu các mô hình trong xây dựng tòa án điện tử, những ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp hiệu quả, từ đó nhân rộng và lan tỏa các kinh nghiệm tốt trong hệ thống tư pháp.

Bằng việc phản ánh chân thực quá trình cải cách và chuyển đổi số, báo chí nói chung và Báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng đã góp phần xây dựng niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp, đồng thời tạo dựng sự đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công công cuộc cải cách.

Tôi cảm ơn vì bao năm qua Báo đã tương tác, đồng hành cùng với TAND các cấp, trong đó có TAND TP.HCM. Báo không chỉ chuyển tải thông tin về hoạt động xét xử mà còn đồng hành, hỗ trợ về các kế hoạch, chính sách, chủ trương của TAND TP.HCM.

Phóng viên Hữu Đăng, Ban Pháp luật, Báo Pháp Luật TP.HCM tác nghiệp tại phiên tòa vụ Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đại diện lãnh đạo VKSND TP.HCM:

Đóng góp tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo Pháp Luật TP.HCM có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành với ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND TP.HCM nói riêng trong công tác CCTP, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Báo là địa chỉ đáng tin cậy để VKSND hai cấp TP cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng đắn về hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND TP.HCM nói riêng đến với công chúng. Từ đó, giúp người dân có nhìn nhận, đánh giá khách quan và chính xác hơn về hoạt động của ngành kiểm sát.

Ông Lê Văn Đông (giữa), Viện trưởng VKSND TP.HCM

Báo Pháp Luật TP.HCM còn đóng góp tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là kênh thông tin giúp VKSND TP kiểm tra, giám sát các vụ án, vụ việc, hoạt động diễn ra tại các đơn vị VKSND hai cấp TP, việc thực thi tố tụng của các cơ quan liên quan để nắm bắt và xử lý vấn đề kịp thời.

Báo Pháp Luật TP.HCM còn là "công cụ, vũ khí tư tưởng", kênh truyền thông quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với quần chúng nhân dân, với các bài viết phân tích chuyên sâu với tính chuyên môn cao và sát với thực tiễn, giúp nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định của pháp luật.

Luật sư NGUYỄN VĂN TRUNG, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Cầu nối thông tin giữa các cơ quan chức năng với người dân

Đoàn Luật sư TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM tuy hoạt động ở các lĩnh vực độc lập nhưng lại có mối quan hệ tương hỗ với nhau, trong đó có hoạt động xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có sự tham gia đóng góp xây dựng của các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM. Hiện nay, nhiều luật sư của đoàn vẫn tiếp tục đồng hành cùng Báo.

Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

Báo tạo ra diễn đàn để luật sư tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, là nơi để luật sư thể hiện quan điểm trong hoạt động hành nghề.

Báo là cầu nối thông tin giữa các cơ quan chức năng với người dân, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhằm giúp các cơ quan chức năng phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời góp phần tích cực trong công tác phổ biến, tuyên truyền và giải đáp pháp luật để người dân am hiểu và thực hiện. Báo đã nhận được sự tin cậy của đông đảo bạn đọc và người dân, sự tín nhiệm của chính quyền TP.

Mong rằng sự hợp tác giữa Báo Pháp Luật TP.HCM với Đoàn Luật sư TP.HCM ngày càng phát triển tốt đẹp, cùng nhau góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông ĐỖ ĐỨC HIỂN, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội: Góp phần vào quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng thể chế Trong suốt hành trình phát triển, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn bám sát và có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của TP mang tên Bác, với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công cuộc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp. Là tờ báo chuyên ngành về pháp luật, báo đã thực hiện tốt chức năng truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài viết, tuyến thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời từ thực tiễn triển khai, tạo được kênh kết nối, khơi gợi các ý tưởng, giải pháp cho những vấn đề đã và đang đặt ra. Qua đó, góp phần vào quá trình triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy tại TP.HCM được thông suốt, hiệu quả, gắn kết với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP sau sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 98. Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Thông qua các bài phỏng vấn, những buổi đối thoại về chính sách pháp luật, báo đã cung cấp nhiều thông tin, ý kiến góp ý từ những góc nhìn khác nhau, trong đó có những ý kiến phản biện trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó, Báo ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là một trong những nguồn cung cấp chất liệu từ cuộc sống đến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trong quá trình xây dựng thể chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác này, tăng cường năng lực phản ứng chính sách. Báo đã triển khai mạnh mẽ, đi vào chiều sâu Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" với nhiều kết quả tích cực, một mặt góp phần thực hiện giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng IUU theo kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ, mặt khác nâng cao hiểu biết về pháp luật, đồng thời khích lệ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển và gìn giữ chủ quyền biển, đảo... Với kinh nghiệm đã đúc kết trong chặng đường 35 năm qua, tôi tin tưởng Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục vững bước, trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho bạn đọc, người dân và doanh nghiệp. NGUYÊN THẢO ghi

Ông PHẠM PHÚ TÂM, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM: 35 năm, giữ giá trị cốt lõi để vươn xa Tròn 35 năm hình thành và phát triển, Báo Pháp Luật TP.HCM đã đi qua hành trình đầy nỗ lực để khẳng định vị thế của một tờ báo pháp lý hàng đầu cả nước. Tôi có hơn 15 năm đồng hành cùng sự phát triển của báo Pháp Luật TP.HCM. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tôi cũng tự nhắc mình đã làm thì phải làm hết mình, phải chủ động, phải làm cho ra kết quả. Giờ đây khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy tự hào vì đã có những năm tháng gắn bó với Báo Pháp Luật TP.HCM - một ngôi nhà mà tôi không chỉ cống hiến công sức mà còn gửi gắm cả tình cảm và tâm huyết của mình. Khi còn làm việc ở Báo Pháp Luật TP.HCM, tôi luôn nhắc các anh em, đội ngũ người làm báo của mình phải “pháp luật nhiều hơn, đời sống nhiều hơn”, đó là vấn đề cốt lõi khẳng định vị trí của báo Pháp Luật TP.HCM trong lòng bạn đọc. Bởi nếu pháp luật mà chỉ là pháp luật thì bạn đọc có thể mua văn bản về đọc, do đó chúng ta phải “đời sống nhiều hơn”. Tức là bám sát, can thiệp vào các chuyển động đời sống, những thay đổi chính sách, những bức xúc của người dân, những bất công trong đời sống… Ông Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (thứ tư hàng đầu từ trái sang) và tập thể phóng viên, biên tập viên của Báo năm 2014. Ảnh: HTD Quan điểm của tôi là không có tờ báo nào là tờ báo của mọi người, tờ nào cũng có bạn đọc riêng, mục tiêu phục vụ và tôn chỉ riêng. Nếu nói về ưu điểm, thế mạnh của các tờ báo thì tôi cho rằng báo Pháp Luật TP.HCM là có ưu điểm nhất. Nhưng viết cái gì, nội dung ra sao là bản lĩnh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phải luôn nhìn mọi vấn đề dưới góc nhìn pháp luật, diễn giải, phản biện, bảo vệ bằng pháp luật. Đừng a dua vào xu thế cảm xúc, chúng ta có thể phê bình nhưng phải phê bình bằng pháp luật, hạn chế chạy theo cảm xúc. Và nếu chúng ta xa rời tôn chỉ, mục đích của báo Pháp Luật TP.HCM thì mình không còn là mình nữa. Khi đó, mình đã xa rời bạn đọc, tự đánh mất thế mạnh của mình. Trong tình thế mạng xã hội ai cũng có thể làm báo, nếu chúng ta không có bản sắc, cái riêng, sự chính xác và bản lĩnh thì bạn đọc sẽ rời bỏ chúng ta. Tôi mong đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Pháp Luật TP.HCM đừng tự hạn chế hoạt động của mình, phải giữ vững thế mạnh của tờ báo. Nếu chúng ta xa rời tôn chỉ, mục đích của báo mà chỉ chạy theo view, không đào sâu nội dung, gia tăng giá trị của bài báo thì mình sẽ thua. Đây là điều mà tôi kết luận khi nhìn lại hành trình trưởng thành của Báo. Như lời anh Nam Đồng từng nói với tôi, pháp luật là cái giá để mình treo cái áo cuộc sống lên, hãy đem tất cả mọi chuyện đời sống nêu lên dưới góc độ pháp luật. Báo Pháp Luật TP.HCM đã làm được và được nhiều người dân tin cậy, tìm đến. Chúng ta không trích dẫn luật bằng điều này điều kia mà phải nói bằng dẫn chứng, câu chuyện cụ thể để người dân thấy rằng đây là tờ báo dành cho mình, đến các chuyên gia họ cũng thích đọc báo chúng ta vì có nhiều bài pháp luật cao cấp. Đó là cái làm nên diện mạo riêng của Báo Pháp Luật TP.HCM, chỉ cần mình lơi đi giá trị cốt lõi này, mình sẽ mất dần lãnh địa để các tờ báo khác chinh phục. Trong bối cảnh mới khi báo chí có nhiều xáo trộn và khi công nghệ lên ngôi, bạn đọc cũng có thể làm báo thì phương pháp làm báo cũng phải thay đổi. Báo Pháp Luật TP.HCM bây giờ không phải như trước đây, phương pháp làm báo cũng cần thay đổi để theo kịp thời đại nhưng cái cốt lõi để báo chí vẫn là báo chí và Báo Pháp Luật TP.HCM vẫn là Báo Pháp Luật TP.HCM thì vẫn phải gìn giữ, trân trọng. BẢO PHƯƠNG ghi