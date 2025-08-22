Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, phường Phú Lợi có lợi thế phát triển vượt bậc 22/08/2025 11:46

(PLO)- Phường Phú Lợi, TP.HCM có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển vì có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua, trong tương lai sẽ hình thành hai tuyến metro.

Sáng 22-8, Đảng bộ phường Phú Lợi, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với sự tham dự của 239 đại biểu, đại diện cho hơn 3.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự đại hội.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng phường Phú Lợi văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, đổi mới, phát triển”.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi gồm 33 người.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi ra mắt đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Lê Thanh Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Phan Công Khanh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Phát triển các dự án dịch vụ đô thị cao cấp

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường tiền thân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu trọng tâm đều đạt và vượt.

Ông Lê Thanh Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi. Ảnh: LÊ ÁNH

Phường Phú Lợi đã phát huy tốt lợi thế về vị trí địa lý, với nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Toàn phường đã thực hiện gần 100 công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị, với tổng kinh phí hơn 65 tỉ đồng. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, đến nay, 100% tuyến đường do phường quản lý đã được bê tông, nhựa hóa, có hệ thống chiếu sáng công cộng đầy đủ, đảm bảo thuận tiện cho giao thông và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Ông Phan Công Khanh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong giai đoạn 2025-2030, phường Phú Lợi đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng, “thương mại- dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp- nông nghiệp đô thị “. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính trở thành nguồn lực, động lực cho sự đổi mới và phát triển.

Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ phường Phú Lợi đã đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá.

Đáng chú ý, phường sẽ kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống mạng lưới các siêu thị, các loại hình dịch vụ chất lượng cao đã được quy hoạch như: khu trung tâm thương mại - dịch vụ đô thị cao cấp, khu thương mại dịch vụ - đô thị cao cấp, khu đô thị dịch vụ Phú Hòa...

Các đại biểu thống nhất với những chỉ tiêu mà Đảng bộ phường Phú Lợi đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao, nhất là các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, lưu trú, gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phối hợp với các ngành đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn phường: Hầm chui ngã 5 Phước Kiến, Cầu vượt giao lộ đường Phú Lợi-Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến Metro 1, 2. Nâng cấp mở rộng Đại lộ Bình Dương, đường vành đai 3…

Tận dụng lợi thế các tuyến đường huyết mạch đi qua

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Phú Lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Minh nhấn mạnh phường Phú Lợi phải tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có khi có các tuyến đường huyết mạch đi qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Lợi, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục tận dụng tốt những lợi thế của phường để phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, phường Phú Lợi có lợi thế vô cùng vượt trội về giao thương và di chuyển, các có tuyến đường huyết mạch đi qua như quốc lộ 13, Mỹ Phước-Tân Vạn giúp kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, được “kẹp giữa” 2 tuyến metro số 1, số 2 trong tương lai.

“Phường Phú Lợi phải tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có khi có các tuyến đường huyết mạch đi qua. Trong tương lai còn hình thành hai tuyến metro số 1, số 2, điều này sẽ là lợi thế rất lớn, tạo sức bật cho địa phương phát triển”, ông Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phường Phú Lợi phải đẩy mạnh phát triển kinh tế vì số lượng doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn. Nếu phát triển thêm được nhiều doanh nghiệp nữa thì sẽ tạo sức bật cao cho địa phương phát triển trong tương lai.

Phường Phú Lợi có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, ông Minh còn lưu ý trong tương lai phường Phú Lợi sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động, nhất là khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành đi qua địa bàn.

“Phường Phú Lợi kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại theo mô hình phát triển giao thông công cộng, gắn với quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến giao thông, tuyến metro số 1 và số 2, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của thành phố”, ông Minh lưu ý.