Nóng hôm nay: Khai thác đoạn đầu tiên của dự án đường Vành đai 3; 2 bệnh viện tuyến TW được khánh thành

(PLO)- Nóng hôm nay 19-8: Hôm nay, khai thác đoạn đầu tiên của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM; 2 bệnh viện tuyến trung ương được khánh thành vào hôm nay
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết sáng 19-8, TP.HCM sẽ khánh thành dự án thành phần 1 của dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM và thông xe (giai đoạn 1) nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch - thuộc gói thầu XL1 (dự án Vành đai 3 TP.HCM).

Theo kế hoạch, từ 7 giờ ngày 20-8 đến cuối năm 2026, phía TP.HCM sẽ tổ chức cho xe ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến dự án do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa hoàn thành toàn bộ.

