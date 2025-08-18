Sáng mai, khai thác đoạn đầu tiên của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM 18/08/2025 16:50

(PLO)- Sáng mai, TP.HCM sẽ khánh thành một phần tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM, khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và nút giao thông Ngã Tư Đình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết sáng 19-8, TP.HCM sẽ khánh thành dự án thành phần 1 của dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM và thông xe (giai đoạn 1) nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) với cầu Nhơn Trạch - thuộc gói thầu XL1 (dự án Vành đai 3 TP.HCM).

Theo kế hoạch, từ 7 giờ ngày 20-8 đến cuối năm 2026, phía TP.HCM sẽ tổ chức cho xe ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao HLD. Cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến dự án do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD chưa hoàn thành toàn bộ.

Nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành thành hình, chuẩn bị đưa vào khai thác. Ảnh: THUẬN VĂN

Giám đốc Ban Giao thông cho biết, thời gian qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, nỗ lực thi công để kịp thời thông xe nút giao tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch đúng ngày 19-8.

Tại nút giao này, TP.HCM đã hoàn thiện trước khoảng 400 m tuyến chính và một số nhánh rẽ lên cao tốc. Đồng thời mở đường tạm khoảng 200 m để xe từ cầu Nhơn Trạch rẽ phải vào khu vực trạm thu phí, vòng lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây và ngược lại.

Cạnh đó, Ban Giao thông sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật).

Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua địa phận TP.HCM dài 24,7 km và đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km. Dự án kết nối với đường Vành đai 3 (xã Phú Hòa Đông) vào Quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 - Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: BGT

Cùng với việc khởi công gói thầu này, Ban Giao thông cũng đang tập trung cùng với các đơn vị tư vấn triển khai công tác thiết kế, dự toán, lựa chọn các nhà thầu xây lắp để có thể khởi công các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 2 vào tháng 10-2025; Khởi công các gói thầu của dự án thành phần 1 vào tháng 3-2026 và phấn đấu hoàn thành thông xe toàn bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vào tháng 12-2027.

Sáng 19-8, TP cũng sẽ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước và dự án Xây dựng hầm chui Nút giao Ngã năm Phước Kiến.

Ngoài ra, dự án xây dựng nút giao thông Ngã Tư Đình (phường Tân Thới Hiệp) cũng khởi công xây dựng.

Phối cảnh nút giao ngã tư đình. Ảnh: BGT

Đến nay Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu để bắt đầu thi công trình vào ngày 19-8 và phấn đấu hoàn thành thông xe toàn bộ công trình vào tháng 12-2026.