7 giờ ngày 20-8, các phương tiện lưu thông qua cầu Nhơn Trạch chú ý 16/08/2025 14:25

(PLO)- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa chốt phương án tổ chức giao thông cho dự án thành phần 1A thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM, chuẩn bị đưa cầu Nhơn Trạch vào khai thác từ ngày 20-8.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án này do Ban QLDA Mỹ Thuận trực thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư là một cấu phần của đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án có chiều dài tuyến chính là 8,14km với điểm đầu giao với ĐT.25B thuộc địa phận xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và điểm cuối kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) thuộc địa phận phường Long Trường.

Dự án sẽ chính thức tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19-8 và bắt đầu khai thác chính thức kể từ 7 giờ ngày 20-8. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan về phương án tổ chức giao thông, Ban QLDA Mỹ Thuận đã chỉ đạo tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ và ban đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

Cầu Nhơn Trạch sẵn sàng thông xe. Ảnh: NC

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ nay đến cuối năm 2026), dự án thành phần 1A hoàn thành; Dự án thành phần 1 hoàn thành một phần nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD; Dự án thành phần 3 phía tỉnh Đồng Nai chưa hoàn thành nên chưa đảm bảo kết nối nên các đơn vị sẽ tổ chức 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch, riêng xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng.

Giao cắt đồng mức tại 3 đường ngang hiện hữu (ĐT.25B, ĐT.769, đường Lý Tự Trọng) thông qua đường tạm và tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo hiệu kết hợp với đèn tín hiệu (đỏ, vàng, xanh).

Phía TP.HCM tổ chức xe ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao HLD. Cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến dự án thành phần 1A do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD chưa hoàn thành toàn bộ.

Ở giai đoạn 2 (thời gian dự kiến từ cuối năm 2026), khi tất cả các dự án thành phần đã hoàn thành, tổ chức giao thông toàn tuyến dự kiến theo quy mô đường cao tốc (xe cơ giới lưu thông phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành). Riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp).

Cầu đã hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: NC

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc trên tuyến dự án thành phần 1A và các tuyến lân cận trong thời gian đầu đưa vào khai thác, Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị các quý cơ quan hỗ trợ, phối hợp tổ chức điều tiết, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến theo hệ thống báo hiệu giao thông được lắp đặt trên tuyến;

Hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, trên tuyến để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện theo đúng các chỉ dẫn, nhất là việc tuân thủ về loại phương tiện được phép lưu thông, phạm vi lưu thông, giới hạn tốc độ…

Trong những ngày cuối cùng trước thời khắc thông xe, không khí trên công trường cầu Nhơn Trạch rộn ràng hơn cả. Công nhân tất bật với công đoạn hoàn thiện cuối cùng, từ sơn vạch kẻ đường đến kiểm tra an toàn kỹ thuật, tất cả đều nhằm đảm bảo tuyến đường sẽ vận hành trơn tru, an toàn.

Từ trên cao nhìn xuống, cây cầu Nhơn Trạch hiện ra ấn tượng. Như một dải lụa vắt ngang dòng Đồng Nai, phần cầu chính vững chãi bắc nối hai bờ. Hệ thống lan can, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông và trạm thu phí đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng cho ngày khánh thành.

Đại diện Ban QLDA Mỹ Thuận nhận định, khi đưa vào khai thác, cầu Nhơn Trạch sẽ trở thành mắt xích quan trọng, kết nối mạch giao thông từ Đồng Nai sang TP.HCM. Tuyến đường mới này không chỉ rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển giữa hai địa phương mà còn mở ra hướng đi thuận lợi đến sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận.

Người dân từ TP.HCM có thể rẽ phải theo tỉnh lộ 25B để đến sân bay Long Thành, góp phần giảm tải cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vốn đang quá tải và chờ ngày được nâng cấp mở rộng.