Đề xuất giao TP.HCM quản lý khai thác toàn tuyến Vành đai 3, kể cả đoạn qua Đồng Nai 14/08/2025 19:40

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai về việc quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM.

Bộ Xây dựng cho biết, dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 là một trong những dự án thành phần thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM. Dự án này nối dự án thành phần 1 do UBND TP.HCM thực hiện đầu tư và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư.

Hiện nay, dự án thành phần 1A do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai các thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng ngày 19-8 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM sau khi được đầu tư, hoàn thành sẽ hình thành tuyến đường cao tốc liên kết các địa phương lân cận khu vực TP.HCM.

Việc tổ chức quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường cần được nghiên cứu, giao một cơ quan chủ trì, thực hiện để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, đặc biệt liên quan đến việc điều hành, vận hành các công trình phục vụ khai thác, thu phí (hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí tự động…).

Bộ Xây dựng đề xuất giao TP.HCM quản lý khai thác toàn tuyến Vành đai 3. Ảnh: THUẬN VĂN

Việc triển khai nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TP.HCM, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án, trong đó nghiên cứu tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc theo cơ chế giá vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên lại chưa xác định nhiệm vụ quản lý khai thác đối với toàn tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ có quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý quốc lộ đi qua đô thị loại đặc biệt, quốc lộ khi được phân cấp.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, để thuận lợi cũng như đồng bộ trong công tác quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ hành lang, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và công tác thu tiền dịch vụ sử dụng tuyến đường Vành đai 3, việc giao UBND TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 là phương án tối ưu.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, có ý kiến thống nhất đối với việc đề xuất giao UBND TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3, trong đó bao gồm cả đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1A, gửi Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao UBND TP.HCM quản lý, khai thác toàn tuyến đường vành đai 3 theo quy định.

Đường Vành đai 3 TP.HCM với chiều dài 76,34km, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Đây là tuyến giao thông chiến lược đi qua TP.HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai và Long An cũ. Giai đoạn 1 của dự án sẽ làm đường cao tốc với 4 làn xe và các tuyến đường song hành hai bên, được chia thành 8 dự án thành phần do từng địa phương trực tiếp triển khai.