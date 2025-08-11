VEC bổ sung trạm thu phí ở nút giao với đường Vành Đai 3 TP.HCM 11/08/2025 13:42

(PLO)- Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ có thêm nút giao với đường Vành đai 3 TP.HCM.

Sáng 11-8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ bổ sung thêm trạm thu phí tại nút giao Vành đai 3, để thu phí cho tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, được xây dựng đấu nối vào tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, cho phép các phương tiện giao thông được phép ra vào tuyến đường cao tốc này tại Km8 của dự án.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1A, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.HCM và Đồng Nai được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-8 tới đây.

Vì vậy, VEC phải bố trí tại vị trí trên một trạm thu phí để ghi nhận đầu vào và đầu ra của xe ở dự án cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây. Việc này không làm phát sinh chi phí, thay vào đó giúp các chủ phương tiện có thêm sự lựa chọn phù hợp và thuận tiện hơn cho lộ trình di chuyển.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thêm nút giao Vành đai 3. Ảnh: V.LONG

Nút giao kết nối giữa Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là nút giao dạng Trumpet (các phương tiện lên xuống qua lại không giao cắt trực tiếp). Theo thiết kế, trạm thu phí Vành đai 3 được đặt trên dự án Vành đai 3 với 6 làn thu phí, tương ứng 3 làn ra và 3 làn vào, phương án tổ chức thu phí đối với trạm thu phí Vành đai 3 như sau:

Xe vào từ An Phú đi qua Long Phước (7km) sẽ được thu phí như hiện tại.

Xe vào An Phú đi ra Vành đai 3 (4km) sẽ áp dụng trạm mở, tính phí 4km.

Mức phí khi lưu thông qua trạm Vành đai 3. Ảnh: V.LONG

Xe vào từ Vành đai 3 vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây áp dụng mô hình trạm kép (trạm mở và trạm kín), trạm Long Phước là trạm trung chuyển. Theo đó, khi xe đi qua trạm Vành đai 3, hệ thống sẽ ghi nhận một giao dịch tính phí trạm mở (Vành đai 3 - An Phú, tính 4 Km) và một giao dịch ghi nhận thông tin đầu vào tại trạm Vành đai 3.

Trường hợp xe vào từ Vành đai 3 đi ra nút giao An Phú/Vành đai 2 (hướng về TP.HCM), tính phí phương tiện 4 Km (Vành đai 3 - An Phú/Vành đai 2).

Trường hợp xe vào từ Vành đai 3 đi vào tiếp trạm thu phí Long Phước (hướng đi Đồng Nai), tính phí phương tiện 4 Km (Vành đai 3 - An Phú/Vành đai 2) đồng thời ghi nhận một giao dịch đầu vào tại Trạm Vành đai 3, Trạm thu phí Long Phước là trạm trung chuyển.

Xe đi từ hướng Đồng Nai ra Trạm thu phí Long Phước (TP.HCM) áp dụng mô hình trạm kép, trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín. Nếu xe đi thẳng về nút giao Vành đai 2/An Phú thu phí như hiện tại; xe đi ra trạm thu phí Long Phước và đến Trạm thu phí Vành đai 3, tính phí phương tiện một giao dịch trạm mở Vành đai 3 và một giao dịch trạm kín ra Vành đai 3.

VEC lưu ý, các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây di chuyển qua nút giao Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.