Thành lập Tổ công tác theo dõi tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM 07/08/2025 14:06

Tổ công tác gồm 18 thành viên, do ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của dự án thành phần 1, 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Từ đó, tham mưu UBND TP giải quyết theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và TP.HCM.

TP.HCM thành lập Tổ công tác theo dõi tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: ĐT

Định kỳ hằng tuần hoặc trong trường hợp cần thiết Tổ công tác có thể tổ chức kiểm tra công trường, tổ chức các cuộc họp để kịp thời tham mưu giải quyết các nội dung hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thành viên của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) có trách nhiệm định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất, gửi báo cáo về Tổ công tác đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, phương tiện và các nội dung khác cho các hoạt động của Tổ công tác, đảm bảo hiệu quả.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia. Theo đó, việc đảm bảo tiến độ dự án chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, và TP.HCM là vô cùng quan trọng.

Chủ đầu tư - Ban Giao thông đang đẩy nhanh tiến độ dự án để đưa 5 gói thầu phía Đông TP.HCM - đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ (dài 14,8 km) hoàn thành vào cuối năm 2025. Ban Giao thông cam kết thông xe 14,8 km Vành đai 3 phía Đông TP.HCM vào cuối năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường cao tốc năm 2025 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những gói thầu còn lại của dự án Vành đai 3 dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào năm 2026. Trong đó, việc đảm bảo tiến độ, nguồn vật liệu phục vụ dự án là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc thành lập Tổ công tác theo dõi tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM trong thời điểm hiện này là giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, đôn đốc tiến độ chung cho dự án.