Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 trẻ thương vong 10/09/2025 09:41

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phá bỏ tổ ong vò vẽ nguy hiểm sau sự cố ba cháu nhỏ ở mái ấm Thiên Ân bị đốt thương vong.

Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp với Công an phường An Phú xử lý tổ ong vò vẽ đốt khiến ba cháu ở cơ sở mái ấm Thiên Ân, phường An Phú nhập viện cấp cứu, một bé vong.

Theo đó, đơn vị đã sơ tán người tại khuôn viên mái ấm Thiên Ân và tiến hành đốt bỏ tổ ong bằng xăng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai phá bỏ tổ ong vò vẽ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 8-9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận ba bệnh nhi, gồm AT (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi), TMQ (11 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) và KT (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt.

Tổ ong vò vẽ.

Cụ thể, bệnh nhi KT bị phản vệ cấp độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn dẫn đến tử vong; bệnh nhi AT phản vệ cấp III, phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố; bệnh nhi TMQ bị phản vệ cấp độ I, sức khỏe đã tạm ổn.