Hủy án làm rõ những người nhận hối lộ Tháng 10-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM để làm rõ những người nhận hối lộ cũng như hành vi liên quan khác. Quá trình điều tra lại, công an có tiến hành xác minh ghi lời khai, nhận dạng và đối chất. Kết quả các cán bộ CSGT, TTGT đều không thừa nhận đã nhận hối lộ của các bị can để bảo kê xe quá tải. Tuy có lời khai của các bị can và sổ sách ghi chép nhưng đó chỉ là tài liệu một phía, không có chứng cứ vật chất, không có tài liệu khác chứng minh. Do đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ.