Video Tin Tức

Quảng Trị: Hàng trăm mét bờ kè bê tông tan hoang vì sóng dữ

(PLO)- Bờ kè bằng bê tông, cây cối, vỉa hè tại bãi tắm Trung Giang, xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) đã bị sóng đánh sập lôi xuống bờ biển sau những trận mưa bão.

Quảng Trị: Hàng trăm mét bờ kè bê tông tan hoang vì sóng dữ

Sau bão lũ, bãi tắm Trung Giang xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) có hàng loạt điểm sạt lở, bờ kè bằng bê tông kiên cố bị sóng đánh sập, đe doạ nhiều công trình kiên cố trên bờ.

MINH TRƯỜNG - ĐÀ GIANG - THANH QUANG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#bờ kè #sóng đánh #tan hoang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm