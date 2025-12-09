Quảng Trị: Hàng trăm mét bờ kè bê tông tan hoang vì sóng dữ 09/12/2025 19:30

(PLO)- Bờ kè bằng bê tông, cây cối, vỉa hè tại bãi tắm Trung Giang, xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) đã bị sóng đánh sập lôi xuống bờ biển sau những trận mưa bão.