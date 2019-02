Gia đình gốc Việt kêu gọi tiêm ngừa cúm sau khi mất con 7 tuổi

Gia đình của bé Selina Nguyen ở thành phố Denver, thuộc bang Colorado (Mỹ), đang kêu gọi các gia đình khác tiêm vaccine ngừa cúm cho con em mình sau khi mất con gái bảy tuổi vì các biến chứng do cúm.

Theo đài CBS, bé Nguyen bị ốm ngay trước Giáng sinh năm ngoái với các triệu chứng điển hình của cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng của bé trở nên tồi tệ hơn trong vòng chưa đầy 48 giờ và bé đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Bé Nguyen bị hôn mê và ngừng hoạt động não. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé vào tháng trước để giảm áp lực lên não. Thật không may, mặc dù các bác sĩ đã hết sức nỗ lực, cô bé đã qua đời hôm 10-2.



Bé Selina Nguyen. Ảnh: CBS

CBS dẫn thông tin từ trang Go Fund Me, được lập để quyên tiền cho gia đình bé Nguyen, cho biết gia đình bệnh nhân nhỏ tuổi này quyết định rút thiết bị duy trì sự sống do não của bé đã không hề có bất kỳ hoạt động nào kể từ khi nhập viện vào ngày 23-12-2018.

Quỹ Go Fund Me nói rằng gia đình bé Nguyen muốn truyền bá nhận thức tới các gia đình về việc tiêm vaccine cho con em mình sau khi mất con vì virus cúm H1N1. Bé Nguyen đã không được tiêm phòng trong năm nay.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này tại Denver, cũng là nơi bé Nguyen được hỏa táng.