Mỹ: Nữ tù gốc Việt xin thả sớm vì sợ COVID-19 được phóng thích

Nữ tù nhân gốc Việt bị phạt tù vì cung cấp súng giúp tội phạm giết người đã được đưa ra khỏi nhà tù liên bang sau nhiều lần xin phóng thích sớm do lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhưng không được đáp ứng.

Trang Rochester First ngày 21-12 đưa tin Dawn Nguyen - người đã mua súng cho một tội phạm sát hại hai lính cứu hỏa ở TP Webster, bang New York (Mỹ), vào dịp Giáng sinh năm 2012, đã được đưa đến nhà trung chuyển (halfway house) – nơi các tù nhân được thả học các kỹ năng để tái hòa nhập cộng đồng – ở TP Pittsburgh, bang Pennsylvania.



Dawn Nguyen. Ảnh: ROCHESTER FIRST

Nguyen, 32 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù giam và dự kiến sẽ được trả tự do hoàn toàn vào ngày 4-6-2021.

Đầu tháng này, Nguyen đã được chuyển ra khỏi trại tù liên bang an ninh tối thiểu dành cho tù nhân nữ ở TP Alderson, bang West Virginia, và được đưa đến nhà trung chuyển.

William Spengler, một kẻ phạm trọng tội, đã sử dụng khẩu súng mà Nguyen mua cho hắn để tấn công lực lượng cứu hỏa ở Webster khi họ đến hiện trường một vụ hỏa hoạn, khiến hai người tử vong và hai người khác bị thương vào sáng 24-12-2012.

Spengler đã giết chết em gái ruột của mình tại nhà họ ở Webster, sau đó phục kích lính cứu hỏa khi họ đến để dập tắt đám cháy do ông ta gây ra. Kẻ phóng hỏa đã tự sát ngay trong ngày hôm đó.

Hiện chưa rõ việc đưa Nguyen ra khỏi nhà tù liên bang có phải là nhằm đáp ứng yêu cầu được phóng thích sớm do lo ngại nguy cơ nhiễm COVID-19 mà nữ tù nhân này đưa ra trước đó hay không.