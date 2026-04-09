Sư đoàn 9 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Sư đoàn 09/04/2026 18:35

Chiều 9-4, Sư đoàn 9 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Sư đoàn. Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn và Thủ trưởng các cơ quan Quân đoàn.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chính ủy Sư đoàn 9, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; Đại tá Phạm Văn Hồng, Phó Chính ủy Sư đoàn 9, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 9.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Chính ủy Sư đoàn cho Đại tá Phạm Văn Hồng.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm. Ông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đại tá Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị Chính ủy Sư đoàn thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34, thông qua biên bản bàn giao.

Trung tướng Lê Minh Quang đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Cục Chính trị Quân đoàn 34 tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đoàn 34.

Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, chứng kiến ký biên bản bàn giao.

Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, và Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn, chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Đại tá Phạm Văn Hồng, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc; kế thừa, phát huy truyền thống, thành tích của Sư đoàn; xây dựng đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Qua đó, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.