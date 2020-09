Hơn 10.000 sản phẩm pate Minh Chay bán ra thị trường

Báo cáo tại cuộc giao ban báo chí Hà Nội chiều 8-9 về vụ việc ngộ độc pate Minh Chay, ông Nguyễn Minh Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, cho biết sản phẩm pate Minh Chay là do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới đóng tại Đông Anh (Hà Nội) sản xuất.

Theo ông Hùng, công ty này thành lập 2018. Tháng 1-2020, được Chi cục quản lý chất lượng nông sản, lâm sản và thủy sản (Sở NN&PTNT) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên công ty không hoạt động, đến tháng 7-2020 mới hoạt động.

Cũng theo ông Hùng, sau khi phát hiện vụ việc trên, ngày 30-8, Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế có xuống kiểm tra, đình chỉ hoạt động và niêm phong hoạt động kinh doanh của công ty. Đến 31-8, Cục an toàn thực phẩm có văn bản chính thức đề nghị Công an TP vào cuộc.