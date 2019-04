Nguyên nhân khiến thai nhi 5,1 kg tử vong trong lúc sinh

Ngày 24-4, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết hội đồng chuyên môn của Sở đã kết luận về quá trình tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc, xử trí của các cơ sở y tế liên quan đến trường hợp thai nhi 5,1kg tử vong khi sinh thường.

Thai nhi tử vong là con của sản phụ TTNY (33 tuổi, ngụ thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định). Nguyên nhân thai nhi tử vong được xác định là do bé bị kẹt vai trong khi sinh thường tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn.



Kết quả siêu âm thai nhi của sản phụ TTNY tại một cơ sở tư nhân trước khi sinh.

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bình Định xác định, các nhân viên y tế đã thực hiện tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử, có tư vấn, thông báo cho người bệnh, người nhà người bệnh. Không có biểu hiện nhũng nhiễu trong quá trình chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Tuy nhiên, nhân viên Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn có sai sót về chuyên môn trong quá trình thăm khám, theo dõi, chăm sóc, xử trí đối với người bệnh. Cụ thể, việc thăm khám thai phụ thiếu chính xác nên bác sĩ, hộ sinh của Trung tâm chưa tiên lượng được thai to, chỉ định sinh thường dẫn đến tình trạng thai nhi kẹt vai, tử vong. Cạnh đó, nhân viên y tế tin tưởng vào kết quả siêu âm trước đó của cơ sở y tế tư nhân cũng dẫn đến chưa tiên lượng được thai to, chỉ định sinh chưa phù hợp.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Định đã yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến sự việc, đề xuất kỷ luật. Đồng thời tổ chức họp các bộ phận liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm về ca bệnh, chấn chỉnh thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị.

Trước đó, chiều 22-3, người thân đưa chị Y. đến một phòng siêu âm ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn để siêu âm thai. Kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi nặng 3,5 kg, đầu đang thế thuận, thai khoảng 39 tuần và không có dấu hiệu bất thường nào.

Rạng sáng 23-3, chị Y. đau bụng, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn chờ sinh. Kíp trực tại khoa Sản đã khám, tiên lượng thai nhi trong bụng chị Y. khoảng 3,4 kg và chỉ định sinh thường.

Khi chị Y. sinh, đầu thai nhi lọt ra bên ngoài, còn từ vai trở xuống bị kẹt nhưng các bác sĩ vẫn không thể can thiệp được, phải đưa sản phụ đến BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại đây, các bác sĩ mổ lấy thai ra ngoài nhưng thai nhi đã tử vong trước đó. Kết quả cân cho thấy thực tế thai nhi nặng đến 5,1 kg.