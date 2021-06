Sáng 8-6, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết theo quy định hiện nay, thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung là ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2.

“Việc cách ly tập trung ít nhất 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly tập trung được áp dụng với các đối tượng nhập cảnh do chúng ta không thể xác định thời điểm tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm SARS-CoV-2” – đại diện HCDC cho biết.



Mẫu của những người thực hiện cách ly tập trung được mang xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: MINH TÂM

Đối với các F1 tiếp xúc gần với F0 ở trong nước, hiện nay sẽ áp dụng cách ly 21 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2.

Việc xác định thời điểm tiếp xúc cuối cùng của F1 rất quan trọng vì nó sẽ quyết định thời gian cách ly tập trung. Những trường hợp có yếu tố dịch tễ rõ ràng, biết thời điểm tiếp xúc cuối cùng với người bị nhiễm SARS-CoV-2 thì thời gian cách ly sẽ được tính ít nhất 21 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với F0.



Tuy nhiên, trong một số trường hợp F1 khi điều tra không xác định được thời điểm tiếp xúc cuối cùng. Một số F1 có thể tiếp xúc nhiều lần với một F0, thậm chí một F1 có thể tiếp xúc với nhiều F0 khác nhau. Với các trường hợp có yếu tố dịch tể di chuyên phức tạp, tiếp xúc nhiều yếu tố nguy cơ, khó xác định được thời điểm tiếp xúc cuối cùng với người nhiễm SARS-CoV-2 thì thời gian cách ly sẽ tính từ ngày vào khu cách ly tập trung.

Cũng theo vị này, phóng viên cần liên hệ với cơ sở cách ly để nắm thêm thông tin về trường hợp của bác sĩ VPC.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 5, TP.HCM cho biết bác sĩ C. cư ngụ trên địa bàn quận 5 thì thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của quận này. “Tuy nhiên do khu cách ly tập trung của quận 5 hết chỗ nên bác sĩ C. được chuyển tới khu cách ly tập trung của TP.HCM và chịu sự quản lý của nơi đây” – bác sĩ Việt cho biết thêm.

Theo bác sĩ Việt, Trung tâm Y tế quận 5 cũng đã nắm được vụ việc của bác sĩ C. Trong trường hợp bác sĩ C. cách ly tại khu cách ly tập trung của quận 5, nơi đây sẽ tính thời gian thực hiện cách ly của bác sĩ C. từ ngày 22-5 (tức ngày tiếp xúc sau cùng với ca nhiễm COVID-19), thay vì từ ngày bác sĩ C. bắt đầu thực hiện cách ly. “Chúng tôi sẽ sớm làm việc với HCDC và cơ sở nơi bác sĩ C. đang cách ly để có hướng giải quyết hợp tình hợp lý cho bác sĩ C.” – bác sĩ Việt nói.

Trước đó, PLO có đăng tin bác sĩ C. phản ánh bị buộc cách ly tập trung sai ngày. Ngày 22-5, bác sĩ C. tiếp xúc với một người bệnh tại phòng khám. Đến ngày 2-6, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP.HCM).

Do có liên quan ca bệnh COVID-19 nên 14 ngày sau (ngày 5-6), bác sĩ C. được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, nơi đây buộc bác sĩ C. phải cách ly đủ 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly.

Dẫn chứng văn bản số 2505/SYT-NVY ngày 6-5 của Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ C. cho rằng cơ sở cách ly tập trung buộc bác sĩ C. phải cách ly đủ 21 ngày tính từ ngày vào khu cách ly là sai quy định. Bác sĩ C. cho rằng văn bản nói trên quy định số ngày cách ly được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh COVID-19. Do tiếp xúc lần cuối với ca bệnh vào ngày 22-5 nên bác sĩ C. chỉ phải cách ly tập trung thêm 7 ngày.