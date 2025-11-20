Talkshow đặc biệt: 'Vai trò người Thầy trong thời đại AI' 20/11/2025 11:30

(PLO)- Trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức talkshow “Vai trò người Thầy trong thời đại AI”.

Chương trình talkshow có sự tham gia của bốn khách mời tiêu biểu ở các cấp học:

- TS Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM);

- Thầy Võ Kim Bảo, Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM;

- ThS Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Y Jút, tỉnh Đắk Lắk;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thế, Chuyên viên quản lý Công ty TNHH Gia sư eTeacher.

Và người dẫn dắt là MC - Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Từ các góc nhìn khác nhau, các thầy cô đều cho rằng AI đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong phương pháp dạy và học, đồng thời kéo theo không ít lo lắng và thách thức. Dẫu vậy, tất cả đều thống nhất rằng: AI có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế người thầy, người cô vẫn “lặng lẽ đi về sớm khuya”, kiên trì học hỏi công nghệ để đổi mới bài giảng và đồng hành cùng học sinh.

AI có thể tiếp tục được nâng cấp, nhưng trái tim thầy cô – sự nhân hậu, yêu thương và cống hiến, thì không có kỹ sư nào lập trình được.