Tây Ninh khởi công nâng cấp đường tỉnh 830C kết nối TP.HCM 03/10/2025 11:57

Ngày 3-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công nâng cấp dự án đường tỉnh 830C tại xã Bến Lức. Đây là một trong 3 công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NT

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đường tỉnh 830C được đầu tư từ năm 2002 với quy mô 2 làn xe, đến nay đã xuống cấp, thường xuyên ngập úng, hư hỏng, không đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời cải thiện diện mạo đô thị Bến Lức theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự án đường tỉnh 830C hiện hữu đang quá tải và xuống cấp. Ảnh: VH

Theo ông Út, dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 830C có chiều dài 8,3 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Bến Lức), điểm cuối tại ranh giới tỉnh Tây Ninh – TP. HCM (xã Mỹ Yên). Tuyến đường được thiết kế nâng cấp, cải tạo với quy mô mặt đường rộng 20 m, nền đường rộng 30 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư 1.850 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nâng cấp dự án đường tỉnh 830C. Ảnh: NT

"Khi hoàn thành tuyến đường 830C này sẽ trở thành tuyến kết nối liên vùng quan trọng, gắn kết với các trục giao thông quốc gia và cao tốc trọng điểm như Quốc lộ 1, đường Vành đai 3, 4 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ. Công trình không chỉ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận tải mà còn tạo động lực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững"- ông Út nói.

Dự án nâng cấp đường tỉnh 830C sẽ là trục giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng sản xuất tập trung; giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển; tạo điều kiện phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch; góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.