Sáp nhập 3 phường ở quận Ninh Kiều, nhân sự sắp xếp sao?

Liên quan đến vấn đề sáp nhập ba phường ở quận Ninh Kiều, chiều 25-12, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết việc sắp xếp nhân sự ở ba phường đã có phương án nhưng do còn là đề án nên chưa thể thông tin chi tiết.



UBND TP Cần Thơ đã trình phương án sắp xếp ba phường Tân An, An Hội và An Lạc để thành lập phường mới dự kiến đặt tên là Tân An. Ảnh: NHẪN NAM



Ông Ba cho biết ngày 27-12, HĐND TP Cần Thơ sẽ họp thông qua tờ trình của UBND TP về phương án sắp xếp này.

Hiện nay mỗi phường có khoảng 30 nhân sự, tổng ba phường có khoảng 90 người. Theo ông Ba, sau khi sáp nhập thành một phường mới, số người “dôi dư” không cho nghỉ hết. Phương án đưa ra sẽ là một số ở tại phường mới, một số đưa qua phường khác, một số đưa xuống khu vực, một số rút về trên quận, còn lại cho nghỉ hưu.

“Cơ bản giảm dần biên chế, giảm từng bước và có lộ trình. Qua họp HĐND thì tôi sẽ cung cấp thêm, cụ thể” - ông Ba cho hay.

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-12, UBND TP Cần Thơ đã ký tờ trình về việc trình HĐND TP biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021.

UBND TP Cần Thơ đã trình phương án sắp xếp ba phường Tân An, An Hội và An Lạc để thành lập phường mới dự kiến đặt tên là Tân An. Phương án này được Bộ Nội vụ thống nhất.

Theo tờ trình, phương án sáp nhập ba phường trên thành phường mới có tổng diện tích là 1,37 km2 và dân số trung bình gần 22.000 người. Phường mới giáp các phường Cái Khế, Xuân Khánh, An Cư, An Lạc, Thới Bình (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú (quận Cái Răng).