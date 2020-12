Tấn công mạnh ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Đình chỉ 25 công an phường Phú Thọ Hòa Chiều 7-12, tại cuộc họp báo sau Hội nghị Công an toàn quốc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin bước đầu về vụ việc xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa về vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Qua công tác kiểm tra, Công an TP phát hiện Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm về quy trình, quy chế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa và tiến hành điều tra, xác minh. Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, tháng 9 và tháng 12-2019, Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt hai vụ tàng trữ ma túy. Quá trình xử lý, công an đã nhận hàng trăm triệu đồng để thả nghi can. Đã có tám công an phường này bị khởi tố.